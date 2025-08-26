Vicente Vallés rep la millor de les notícies després d’un premi per la seva trajectòria
Vicente Vallés aconsegueix el Premi Joan Ramon Mainat 2025 del FesTVal de Vitòria
Vicente Vallés, presentador i director d'Antena 3 Noticias 2, obté el Joan Ramon Mainat 2025 del FesTVal de Vitòria.Un reconeixement a una extensa trajectòria a televisió que el situa com una figura clau en el panorama periodístic nacional. "Rigor, clarividència, concisió, lucidesa" són els atributs amb què el FesTVal defineix l'estil de Vicente Vallés a l'hora d'abordar l'actualitat en clau periodística i traslladar-la a l'audiència.
Vicente Vallés va estudiar periodisme a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense. Els seus inicis professionals es produeixen a la Cadena SER, col·laborant als programes 'Hora 25' i 'Hoy por Hoy'. L'any 1987 va començar a treballar a la secció d'esports de TVE, on va romandre fins al seu pas a Telemadrid, on va formar part de l'equip fundador dels seus serveis informatius.
Des de llavors, ha treballat a les principals cadenes de televisió d'Espanya. Ha estat redactor a la secció de Política, com a responsable de la secció de Nacional o com a director de programes informatius. I, finalment, ha assolit el seu lloc com a director i presentador de programes de notícies, debats, entrevistes i anàlisi, ara des d'Antena 3.
En aquests anys ha tingut la possibilitat de cobrir molts dels principals esdeveniments informatius des de finals dels anys 80: eleccions a Espanya, Estats Units, França o Regne Unit; o els terribles atemptats de l'11-S, a Nova York, l'11-M, a Madrid, i diversos dels atacs terroristes a ciutats europees, com París o Niça. Ha estat moderador de quatre debats electorals amb els candidats a la presidència del Govern.
L'any 2016 va ser guardonat amb el Premi Ondas i amb el Premi Iris de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió d'Espanya com a millor presentador d'informatius de televisió. A més, va obtenir el 2024 el Premi APM al Millor Periodista de l'Any.
D'aquesta manera, Vicente Vallés s'uneix a la llista de guardonats amb el Joan Ramon Mainat 2025 del FesTVal de Vitòria. De moment ja han estat anunciats Risto Mejide i Klaudio Landa.
