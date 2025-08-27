Audiencias: 'Dog House' sube, pero no lidera ante 'Renacer' y el pobre 'Way Down'
'Agárrate al sillón' sigue sin destacar en audiencias en la tarde contra 'Pasapalabra'.
'Dog House' sube más de dos puntos de cuota, aunque es segunda opción en audiencias en La 1 con un 10,6% y 760.000 televidentes. La serie turca 'Renacer' gobierna la noche con un 10,8% y 743.000 fieles en Antena 3. La película "Way Down" no funciona y se conforma con un 7% y 380.000 en el prime time de Telecinco.
Por su parte, 'Código 10' sube con reposiciones a un buen 6,8% y 375.000 telespectadores en Cuatro. 'El Taquillazo: Torrente 4' consigue un 5,9% y 380.000.
'First Dates' baja en audiencias desde Telecinco a un 11,3% y 1.054.000. Las reposiciones de 'El Hormiguero' se mantienen en un 10% y 935.000 espectadores desde Antena 3. También se mantiene 'Viaje al centro de la tele', que sube a un 10,3% y 963.000 en La 1. Por su parte, 'Viajeros Cuatro' se conforma con un 6,9% y 644.000.
'Pasapalabra' arrasa en la tarde contra 'Agárrate al sillón'
'Malas Lenguas' consigue en la sobremesa de La 1 un 9,1% y 725.000, mientras el segundo tramo sube a un 7,3% y 705.000 y en La 2 firma un 3,9% y 244.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera en audiencias con un 10,9% y 733.000 espectadores. 'El Diario de Jorge' baja a un 7,6% y 485.000 espectadores, mientras 'Tardear' se conforma con a un 8,8% y 674.000 seguidores. En La 2, La Vuelta firma un estupendo 6,4% y 514.000 televidentes.
En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un fantástico 13,4% y 1.111.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera su franja desde La 1 con un estupendo 13,3% y 865.000 desde La 1. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera en audiencias con un 11,8% de share y 829.000 espectadores.
'Agárrate al sillón' baja a un 7,4% y 528.000 seguidores en Telecinco. Por su parte, 'Pasapalabra' arrasa en audiencias con un gran 20,8% y 1.423.000 fieles. Además, 'Aquí la Tierra' se conforma con un 8,4% y 598.000 espectadores.
'La Hora de La 1' sigue líder con un gran 17,7% y 268.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 12,8% y 380.000. 'Aruser@s' sube a un 14,7% de cuota y 276.000 telespectadores desde laSexta. 'La Mirada Crítica' (11,8% y 212.000) sube en audiencias, al igual que 'Vamos a ver' (11,9% y 322.000), que mejora aún más con un 13,5% en target comercial. Por su parte, 'Espejo Público' baja a un pobre 9,8% y 230.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 20,8% y 1.444.000 fieles desde Antena 3.
Antena 3 lidera el martes en audiencias
Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del martes 26 de agosto con un 12,8% de share. La 1 consigue la segunda posición con un estupendo 10,7%, mientras Telecinco se queda en un 7,7% como tercera. laSexta con un 5,9% está por encima de Cuatro, que cierra la lista con un 5,3%.
Este martes, el 49% de la población, lo que supone 23 millones de personas, conecta en algún momento con alguna cadena. La media de consumo por espectador ha sido de 134 minutos.
