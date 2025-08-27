Audiencias: 'Dog House' sube, pero no lidera ante 'Renacer' y el pobre 'Way Down'

'Dog House' sube más de dos puntos de cuota, aunque es segunda opción en audiencias en La 1 con un 10,6% y 760.000 televidentes. La serie turca 'Renacer' gobierna la noche con un 10,8% y 743.000 fieles en Antena 3. La película "Way Down" no funciona y se conforma con un 7% y 380.000 en el prime time de Telecinco.

Por su parte, 'Código 10' sube con reposiciones a un buen 6,8% y 375.000 telespectadores en Cuatro. 'El Taquillazo: Torrente 4' consigue un 5,9% y 380.000.

'First Dates' baja en audiencias desde Telecinco a un 11,3% y 1.054.000. Las reposiciones de 'El Hormiguero' se mantienen en un 10% y 935.000 espectadores desde Antena 3. También se mantiene 'Viaje al centro de la tele', que sube a un 10,3% y 963.000 en La 1. Por su parte, 'Viajeros Cuatro' se conforma con un 6,9% y 644.000.

'Pasapalabra' arrasa en la tarde contra 'Agárrate al sillón'

'Malas Lenguas' consigue en la sobremesa de La 1 un 9,1% y 725.000, mientras el segundo tramo sube a un 7,3% y 705.000 y en La 2 firma un 3,9% y 244.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera en audiencias con un 10,9% y 733.000 espectadores. 'El Diario de Jorge' baja a un 7,6% y 485.000 espectadores, mientras 'Tardear' se conforma con a un 8,8% y 674.000 seguidores. En La 2, La Vuelta firma un estupendo 6,4% y 514.000 televidentes.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un fantástico 13,4% y 1.111.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera su franja desde La 1 con un estupendo 13,3% y 865.000 desde La 1. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera en audiencias con un 11,8% de share y 829.000 espectadores.

'Agárrate al sillón' baja a un 7,4% y 528.000 seguidores en Telecinco. Por su parte, 'Pasapalabra' arrasa en audiencias con un gran 20,8% y 1.423.000 fieles. Además, 'Aquí la Tierra' se conforma con un 8,4% y 598.000 espectadores.

'La Hora de La 1' sigue líder con un gran 17,7% y 268.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 12,8% y 380.000. 'Aruser@s' sube a un 14,7% de cuota y 276.000 telespectadores desde laSexta. 'La Mirada Crítica' (11,8% y 212.000) sube en audiencias, al igual que 'Vamos a ver' (11,9% y 322.000), que mejora aún más con un 13,5% en target comercial. Por su parte, 'Espejo Público' baja a un pobre 9,8% y 230.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 20,8% y 1.444.000 fieles desde Antena 3.

Antena 3 lidera el martes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del martes 26 de agosto con un 12,8% de share. La 1 consigue la segunda posición con un estupendo 10,7%, mientras Telecinco se queda en un 7,7% como tercera. laSexta con un 5,9% está por encima de Cuatro, que cierra la lista con un 5,3%.

Este martes, el 49% de la población, lo que supone 23 millones de personas, conecta en algún momento con alguna cadena. La media de consumo por espectador ha sido de 134 minutos.