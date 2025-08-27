Jarro de agua fría para Manuel Regueiro tras lo último ocurrido en 'La Promesa'

Alonso, personaje de Manuel Regueiro, se ve obligado a ir a hasta la casa del barón de Valladares. Este jueves 28 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', el inesperado regreso de Lorenzo desató el caos y temieron la amenaza que representaba su vuelta. Curro y Ángela vivieron aterrados, sabiendo que su enemigo había regresado por venganza. Además, el capitán consiguió forzar las cosas para provocar la ira de Curro, y estuvo a punto de lograrlo.

Por otro lado, Toño dudó sobre su relación con Enora al descubrir que Simona y Candela conocían la verdad sobre su matrimonio. Pía y Ricardo afrontaron un ultimátum de Cristóbal: uno de los dos debía abandonar 'La Promesa'. Mientras tanto, Martina y Catalina no recibieron buenas noticias tras haber hablado con el barón de Valladares... De forma inesperada, Vera recibió una visita que lo cambió todo: su hermano Federico.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', el regreso de Lorenzo sigue impactando a Ángela y Curro, que ven cómo el capitán los instiga a confesar que le detuvieron por su culpa. A la hora de la verdad, Alonso, personaje de Manuel Regueiro, se ve obligado a ir a hasta la casa del barón de Valladares, casi a suplicarle un nuevo encuentro. Leocadia y Cristóbal continúan con su aventura, y así la señora se entera de si su hija sigue preguntando por asuntos laborales.

En la zona de servicio, la culpa que arrastran las cocineras las lleva a confesar a Manuel que le dijeron a Toño que sabían que no estaba casado con Norberta. El esperado reencuentro entre Vera y Federico sucede... pero él no entiende del todo las decisiones que tomó su hermana.