Ana Rosa Quintana dice lo menos pensado de la caída de audiencias de Telecinco

El próximo 8 de septiembre marcará el regreso de Ana Rosa Quintana a la franja matinal de Telecinco. La periodista vuelve a su horario tras una etapa en las tardes que, según reconoce, no le permitió desarrollar lo que realmente le apasiona. En una reciente entrevista, Ana Rosa Quintana se ha confesado sobre su nueva etapa, ahora de nuevo asentada en las mañanas.

"Yo me fui a la tarde porque mi cadena me lo pidió, pero es verdad que a mí lo que me gusta es la información política", asegura en El Mundo. Durante este tiempo, admite que le resultaba difícil contenerse ante la actualidad: "Me mordía las uñas con todo lo que estaba pasando y con que no lo podía contar por las tardes". De este modo, califica su regreso a las mañanas como "un regalo".

Lejos de eludir el delicado momento que atraviesa Mediaset, Ana Rosa Quintana subraya que la compañía vive "un año de cambios". Sin embargo, descarta que la cancelación de 'Sálvame' sea la gran responsable de la caída en audiencias. Para la presentadora, la raíz del problema está en otros movimientos estratégicos: "La salida de 'Pasapalabra', Pablo Motos y la pérdida de algunos programas emblemáticos".

| Mediaset

"Supongo que se hizo por motivos económicos, pero eso es lo que ha perjudicado más a la cadena", añade. A ello suma la pérdida de fuerza informativa: "También tenemos un problema con los informativos precisamente por esa pérdida. Cuando teníamos 'Pasapalabra', el informativo lo lideraba Pedro Piqueras".

La presentadora también observa con atención la estrategia de la televisión pública, que, a su juicio, compite con "una programación muy agresiva y sin publicidad, lo que es muy complicado".

En el ámbito privado, se ha referido a la rivalidad directa con Sonsoles Ónega en Antena 3: "Cuando llegas nuevo y sustituyes a un programa con un público muy fiel, cuesta". Aunque no consiguió imponerse en las tardes, no lo vive como una derrota personal: "Nuestra lucha el primer año fue absolutamente desigual con Sonsoles sin publicidad".

Además, Ana Rosa Quintana también se ha mojado en la batalla de las noches, donde 'El Hormiguero' sigue liderando. La presentadora no ha dudado en posicionarse al lado del presentador de Antena 3: "Pablo Motos, evidentemente, lo dicen las audiencias. Ha sabido aguantar el tirón sin cambiar de formato y ha ganado".