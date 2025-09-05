Audiencias: 'Supervivientes All Stars' lidera en su estreno tras el fútbol de La 1

'Supervivientes All Stars' lidera en audiencias su franja en su estreno con un estupendo 16,8% y 970.000 espectadores en Telecinco. El express se queda en un 10,8% y 1.142.000 televidentes ante el partido clasificatorio de la selección española contra Bulgaria, que arrasa con un 24,5% y 2.643.000 fieles. Justo después, la película "El Correo" es segunda opción desde La 1 con un 12,6% y 1.167.000.

La serie 'La Encrucijada' sube en la noche del jueves a un 9,4% y 690.000 en su capítulo en Antena 3. Por su parte, 'Mis Raíces' cae a un pobre 3,2% y 235.000 en Cuatro. En laSexta, la película "El fuego de la venganza" funciona con un 6,2% y 348.000 fieles.

'El Hormiguero' es segunda opción en audiencias en su franja con un estupendo 13,8% y 1.567.000 desde Antena 3. 'El Intermedio' se conforma con un 5,5% y 630.000 seguidores. Finalmente, 'Viajeros Cuatro' consigue un escueto 4% y 444.000.

'Mañaneros 360' lidera desde La 1

| RTVE

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un estupendo 13,6% y 1.147.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera con un fantástico 13,7% y 915.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' se mantiene con un 11,1% y 801.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' cae en audiencias a un pobre 6,4% y 508.000 espectadores en Telecinco. 'Pasapalabra' lidera en audiencias con un gran 20,2% junto a 1.559.000 seguidores en Antena 3.

| Antena 3

'La Hora de La 1' lidera con un estupendo 16,4% y 274.000, seguida de 'Mañaneros 360' con un buen 12,8% y 372.000. 'La Mirada Crítica' (9,4% y 184.000) y 'Vamos a ver' (9,3% y 241.000) se mantienen en audiencias en Telecinco. En cuanto a 'Espejo Público', se queda en un 12,1% y 285.000, mientras que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 21,3% y 1.500.000 en Antena 3.

La 1 consigue el liderazgo del jueves en audiencias

La 1 lidera en audiencias en la jornada del jueves 4 de septiembre con un 13,9% de share. Antena 3 con un 13,6% es segunda por encima de Telecinco, que marca un 9,1%. laSexta con un 5,9% supera a Cuatro, que cierra una vez más la lista en un 4,7%.