'Supervivientes All Stars' da la sorpresa con una segunda oportunidad a Kike Calleja

'Supervivientes' All Stars' ya tiene a su séptimo concursante confirmado, que ha sido revelado de la mano de 'Fiesta'. Cada vez queda menos para que el reality dé el pistoletazo de salida en Telecinco, con la fecha marcada para el 4 de septiembre. Es por ello que 'Fiesta' ha revelado que Kike Calleja se une a la lista de confirmados de 'Supervivientes All Stars'.

Kike Calleja se enfrenta a esta nueva aventura tras ser concursante de 'Supervivientes' en el año 2024. Lo hace, además, con la mayor de las ilusiones: "Estoy feliz de poder volver a vivir esta aventura, de volver a Honduras y sobre todo de poder intentar de nuevo cumplir retos que no pude lograr".

Recordamos que el periodista no es uno de los concursantes más recordados de su edición. De hecho, Ángel Cristo JR le acusó de estar en Honduras tan solo para ser el escudero de Carmen Borrego. Y es que tan solo se le recuerda por sus enfrentamientos con este otro participante y por estar todo el día detrás de la tertuliana.

| Mediaset

Cabe destacar que Kike Calleja es uno de los periodistas y reporteros más conocidos de Telecinco, de la cantera de 'Sálvame'. Además, en su momento fue uno de los amores de Terelu Campos. Pese a que lo hubo entre ellos no fue a más, lo cierto es que la hija de María Teresa Campos y Kike se convirtieron en amigos inseparables.

"Una de las personas que me ayudó mucho a salir adelante por todo lo que estaba pasando fue Terelu cuando apareció en mi vida. Ella estaba saliendo de su enfermedad, de la primera vez que le pasó, y eso nos unió muchísimo", explicaba el colaborador en una entrevista.

Actualmente, Kike Calleja está casado con Raquel Abad, concursante de la séptima edición de 'Gran Hermano'. Pasaron por el altar en el año 2022 en una boda de ensueño a la que asistieron infinidad de invitados del universo Mediaset. En 2018 unos amigos comunes les presentaron y ocurrió un flechazo instantáneo y tan solo cuatro años después se daban el ‘Sí, quiero’ en una ceremonia civil oficiada por Cristina Cifuentes.

De este modo, Kike Calleja se une a la lista de concursantes de 'Supervivientes All Stars'. Actualmente forman parte Jessica Bueno, Gloria Camila Ortega, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy y Carlos Alba.