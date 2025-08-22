'Supervivientes All Stars' baja el nivel con el regreso del chef Carlos Alba

'Supervivientes All Stars' ya tiene a su sexta concursante confirmada. Telecinco se prepara para dar el pistoletazo de salida a su nuevo reality, cuyo estreno está previsto para el jueves 4 de septiembre. Tras Gloria Camila, Sonia Monroy, Iván González, Elena Rodríguez y Jessica Bueno, un nuevo nombre se suma a la lista: el chef Carlos Alba.

Carlos Alba saltó a la fama tras su participación en 'MasterChef', donde se quedó a las puertas de llegar a la final. Reconvertido en el chef de las celebridades, dio el salto hasta Honduras, participando en la edición 2021 de 'Supervivientes'. Sin embargo, no consiguió ser un concursante destacado de su temporada, pasando bastante desapercibido.

"Dios me ha dado una segunda oportunidad. Estuve en el barco encallado y ahora saltaré directo a la isla", anuncia el propio Carlos Alba, que lanzaba un mensaje y una petición a sus seguidores en redes sociales: "Espero todo vuestro apoyo".

| Mediaset

En el 2021, Carlos Alba tuvo que abandonar su edición de 'Supervivientes' por un problema médico en el brazo. Esto le llevó a retirarse del foco mediático y, durante estos años, se ha dedicado a su faceta como chef y a su familia. Además, en este tiempo ha sufrido dos duros golpes, la pérdida de su padre y un problema de salud. El cocinero se sometió a una operación de corazón que salió bien y que él recibió como una segunda oportunidad en la vida: "Nunca te rindas", publicaba en redes sociales.

Como cocinero, Carlos Alba busca la receta ideal para todas las aventuras de su vida y tiene clara cuál será esta vez. "Fuerza, resistencia y coraje, esos son los ingredientes para ir a los Cayos Cochinos", decía.

Más allá de las confirmadas, recordamos que el equipo femenino reunirá también a Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, y la exconcursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. En el grupo masculino estarán también Tony Spina de 2014, el exconcursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015, el subcampeón de 'Supervivientes' 2024 y tentador Rubén Torres, el periodista Kike Calleja y Alejandro Albalá de 2021.