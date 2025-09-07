Audiencias: '¡Vaya Fama!' pincha en su estreno en Telecinco ante 'D Corazón'

'Emparejados' estrena líder en audiencias su nueva temporada en Antena 3 con un 13,1% y 1.064.000 espectadores. La segunda opción es para "Ocho apellidos marroquís" con un buen 11,3% y 947.000 desde Telecinco. La película "Upgraded: Primera clase" se conforma con un escueto 7,7% y 657.000 en La 1, pero justo antes lidera 'Informe Semanal' (11,5% y 946.000).

Por su parte, 'laSexta Xplica' baja y se conforma con un escueto 5,8% y 390.000 espectadores. En cuanto a 'El Blockbuster: Monuments Men', baja a un pobre 6,8% y 545.000 televidentes en Cuatro.

En la franja matinal, la llegada de 'Aruser@s Weekend' funciona con un buen 7,4% y 159.000. El estreno de '¡Vaya Fama!' pincha en Telecinco con un escueto 7,2% y 381.000 televidentes. Es superado ampliamente por 'D Corazón', que marca un correcto 8,4% y 469.000 desde La 1.

| Atresmedia

'La Ruleta de la Suerte' arrasa en audiencias con un 19,4% y 1,3M de espectadores. Además, Antena 3 Noticias 1 es lo más visto del día, duplicando la media de la cadena, con un gran 22,7% y 1.867.000 seguidores.

'Fiesta' con el regreso de Emma García sube en audiencias a un 9,3% de cuota y 689.000. 'La Roca' pincha en su llegada al sábado con un escueto 3,8% y 292.000 fieles: comienza en un 2,4% de cuota, pero consigue picos por encima del 6%. En la sobremesa, La Vuelta destaca con un 12,4% de share y una media de 1.039.000 espectadores. No obstante, el liderazgo es para el Multicine de Antena 3 con sus dos primeras películas, que marcan un 13,4% y 12,6% de cuota.

A nivel diario, Antena 3 lidera en audiencias el sábado 6 de septiembre con un 12,3%: gobierna todas las franjas de la sobremesa al prime time. La 1 es segunda con un estupendo 9,6% de cuota, mientras Telecinco se conforma con un 8,5% en tercera posición. Un sábado más, Cuatro con un 6,2% supera a laSexta, que se queda en un 4,9%.

Este sábado, cerca de 23,2 millones de espectadores únicos vieron la televisión, lo que se traduce en el 49,4% de la población en España. Se alcanzaron los 134 minutos de media de consumo por espectador.