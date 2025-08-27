'Supervivientes All Stars' rescata a Alejandro Albalá tras desaparecer de los focos

La lista de participantes de 'Supervivientes All Stars' continúa creciendo y el último nombre confirmado es el de Alejandro Albalá. El que fuese pareja de Isa Pantoja y Sofía Suescun se suma así a una edición que arrancará el próximo jueves 4 de septiembre. Forma parte de una lista en la que figuran Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres.

Su fichaje por 'Supervivientes All Stars' marca el regreso de Alejandro Albalá a la televisión tras un período de silencio mediático. Él mismo lo reconocía en su carta de presentación para el concurso: "He estado un tiempo fuera de la televisión pero qué mejor manera de volver por todo lo alto".

A lo largo de los últimos años, Alejandro Albalá ha pasado por muchos otros realities como 'GH DÚO' y 'Supervivientes', además de colaborar en 'Pesadilla en El Paraíso'. Poco después de aquella experiencia decidió dar un paso atrás y, en noviembre de 2021, comenzó a trabajar detrás de las cámaras. Fue jefe de producción en el programa 'El Pueblo más Bonito de Castilla-La Mancha', emitido en la televisión regional.

| Mediaset

Su vida sentimental también ha sido foco mediático. Hermano de Marta, inseparable amiga de Isa Pantoja en aquella época, Alejandro Albalá saltó a la primera línea al iniciar una relación con la hija de Isabel Pantoja tras la ruptura de esta con Alberto Isla. Posteriormente, su romance con Sofía Suescun también ocupó titulares hasta que ambos, tras convivir en 'GH DÚO', pusieron punto y final a su historia.

En la actualidad, Alejandro Albalá ha encontrado estabilidad en otro terreno: es propietario de un estanco en Carabanchel (Madrid).Un negocio que él mismo levantó y que, según ha contado en distintas ocasiones, le aporta una media de 3.000 euros mensuales de beneficio pese al elevado coste de la licencia.

En lo que respecta al equipo, la fórmula se mantiene, con Jorge Javier Vázquez al frente de las galas de los jueves. Por su parte, Sandra Barneda pilotará los debates de 'Conexión Honduras' los domingos y Laura Madrueño seguirá como enlace desde la isla, disipando los rumores que apuntaban a su posible relevo. Por lo que respecta a 'Tierra de Nadie', todo apunta a que Jorge Javier Vázquez volverá a ser su presentador.