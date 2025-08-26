Telecinco hace oficial la esperada fecha de estreno de 'Supervivientes All Stars'

Ya es oficial: 'Supervivientes All Stars' llegará a Telecinco el próximo jueves 4 de septiembre. Tras muchos rumores, la cadena ha confirmado la fecha de estreno de la segunda edición del reality. 'Supervivientes All Stars' será uno de los primeros formatos del nuevo curso televisivo, ya que la mayoría de apuestas llegarán durante la segunda semana de septiembre.

"Cada vez queda menos para que este increíble lugar vuelva a llenarse de vida y de segundas oportunidades. Armonía y Caos se convertirán en las dos grandes playas de nuestros nuevos supervivientes en una edición repleta de estrellas que no se imaginan que la aventura será esta vez aún más complicada", dice Laura Madrueño en la promo.

Por el momento son nueve los confirmados de 'Supervivientes All Stars'. Volverán a Honduras Jessica Bueno, Gloria Camila Ortega, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres. No obstante, aún quedan algunos nombres por anunciar.

| Mediaset

En lo que respecta al equipo, la fórmula se mantiene, con Jorge Javier Vázquez al frente de las galas de los jueves. Por su parte, Sandra Barneda pilotará los debates de 'Conexión Honduras' los domingos y Laura Madrueño seguirá como enlace desde la isla, disipando los rumores que apuntaban a su posible relevo. Por lo que respecta a 'Tierra de Nadie', todo apunta a que Jorge Javier Vázquez volverá a ser su presentador.

Cabe destacar que el estreno se producirá en el marco del FesTVal de Vitoria, donde Mediaset presentará, como todas las cadenas, sus novedades para el nuevo curso televisivo. Allí, los presentadores de 'Supervivientes All Stars' compartirán protagonismo con un grupo de exconcursantes del formato, que analizarán las claves de esta nueva edición.

Recordamos que la primera edición de 'Supervivientes All Stars' lideró en todas sus galas con un estupendo 18,8% de share y 1.320.000 espectadores de media. La noche del martes, 'Tierra de Nadie' también consiguió grandes datos con un 17% y más de 1,2M. Además, los domingos mantuvo la estupenda tendencia con un 16% y casi 1,2M de espectadores