Grupo de concursantes sonrientes posando juntos en un set de televisión con delantales blancos de MasterChef Celebrity y fondo colorido: Valeria Ros, José Manuel Parada, Juanjo Bona, Soraya Arnelas, Alejo Sauras, Rosa Benito, Miguel Torres, Mala Rodriguez, Quique Torito, Mariló Montero, Necko Vidal, Masi, Charo Reina, David Amor, Valeria Vegas y Jorge Luengo
TVE adelanta por sorpresa el estreno de 'MasterChef Celebrity', que ya tiene fecha

'MasterChef Celebrity' ya tiene fecha de estreno para su nueva edición en TVE.

por

Xavi Oller

Llega a La 1 'MasterChef Celebrity 10', la edición de las sorpresas y el peregrinaje a los principales templos gastronómicos. Lo hace, además, antes de lo previsto, ya que el formato se estrena el próximo lunes 1 de septiembre, cuando su presentación está agendada para el FesTVal el jueves 4. Los aspirantes están preparados para conquistar paladares y descubrir nuevas recetas y sabores.

El casting está formado por los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada; los cantantes Juanjo Bona y Soraya Arnelas; el actor Alejo Sauras; los colaboradores Rosa Benito, Quique Torito y Valeria Ros; el exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; la cómica y presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; la actriz y presentadora Masi; la cantante y actriz Charo Reina; el cómico David Amor; y el mago Jorge Luengo.

Durante una década, por 'MasterChef Celebrity 10' han pasado casi 150 famosos,  cuyas creaciones han sido catadas por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz en un programa solidario que ha contribuido a un sinfín de causas sociales. En ‘MasterChef Celebrity 10’, también estarán en juego los 75.000 euros para donar a la ONG que el ganador elija.

Participantes de un concurso de cocina en MastercChef Celebrity levantan las manos en sus estaciones mientras el tiempo de la competencia termina
Además, la Facultad de Gastronomía del Basque Culinary Center completará la formación de los duelistas con un curso de cocina de un fin de semana. Y en cada programa habrá 4.000 euros para la ONG que prefiera el mejor cocinero del día.

Para celebrar el décimo aniversario, el jurado invitará a Victoria de Marichalar de Borbón, al astronauta Pedro Duque, al paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, el actor, director y presentador Daniel Guzmán, el actor William Levy, el cantante y compositor Antonio Carmona, los cantantes Bertín Osborne y Conchita, las presentadoras  Isabel Gemio y María Gómez, el modista Lorenzo Caprile, el torero Víctor Janeiro, la modelo Vania Millán, el coreógrafo Poti, el actor Santi Rodríguez, los empresarios Kike Sarasola y Natalia de la Vega, o Carlos Peguer y Mariang  creadores de ‘La Pija y la Quinqui’.

El talent contará con un firmamento de chefs con estrellas Michelin: Joan Roca, Oriol Castro, Jesús Sánchez, Ángel León y Toño Pérez. Tampoco faltarán algunos de los exaspirantes de ‘MasterChef 12+1’ y de todas las ediciones de ‘MasterChef Celebrity’, como Inés Hernand, Pitingo, Eduardo Casanova, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Cayetana Guillén Cuervo, Loles León y Miguel Ángel Muñoz.

