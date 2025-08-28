TVE adelanta por sorpresa el estreno de 'MasterChef Celebrity', que ya tiene fecha

Llega a La 1 'MasterChef Celebrity 10', la edición de las sorpresas y el peregrinaje a los principales templos gastronómicos. Lo hace, además, antes de lo previsto, ya que el formato se estrena el próximo lunes 1 de septiembre, cuando su presentación está agendada para el FesTVal el jueves 4. Los aspirantes están preparados para conquistar paladares y descubrir nuevas recetas y sabores.

El casting está formado por los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada; los cantantes Juanjo Bona y Soraya Arnelas; el actor Alejo Sauras; los colaboradores Rosa Benito, Quique Torito y Valeria Ros; el exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; la cómica y presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; la actriz y presentadora Masi; la cantante y actriz Charo Reina; el cómico David Amor; y el mago Jorge Luengo.

Durante una década, por 'MasterChef Celebrity 10' han pasado casi 150 famosos, cuyas creaciones han sido catadas por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz en un programa solidario que ha contribuido a un sinfín de causas sociales. En ‘MasterChef Celebrity 10’, también estarán en juego los 75.000 euros para donar a la ONG que el ganador elija.

| RTVE

Además, la Facultad de Gastronomía del Basque Culinary Center completará la formación de los duelistas con un curso de cocina de un fin de semana. Y en cada programa habrá 4.000 euros para la ONG que prefiera el mejor cocinero del día.

Para celebrar el décimo aniversario, el jurado invitará a Victoria de Marichalar de Borbón, al astronauta Pedro Duque, al paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, el actor, director y presentador Daniel Guzmán, el actor William Levy, el cantante y compositor Antonio Carmona, los cantantes Bertín Osborne y Conchita, las presentadoras Isabel Gemio y María Gómez, el modista Lorenzo Caprile, el torero Víctor Janeiro, la modelo Vania Millán, el coreógrafo Poti, el actor Santi Rodríguez, los empresarios Kike Sarasola y Natalia de la Vega, o Carlos Peguer y Mariang creadores de ‘La Pija y la Quinqui’.

El talent contará con un firmamento de chefs con estrellas Michelin: Joan Roca, Oriol Castro, Jesús Sánchez, Ángel León y Toño Pérez. Tampoco faltarán algunos de los exaspirantes de ‘MasterChef 12+1’ y de todas las ediciones de ‘MasterChef Celebrity’, como Inés Hernand, Pitingo, Eduardo Casanova, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Cayetana Guillén Cuervo, Loles León y Miguel Ángel Muñoz.