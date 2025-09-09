Ana Rosa Quintana pincha en su regreso a Telecinco como cuarta opción en audiencias

Malas noticias para Ana Rosa Quintana, que ha vuelto como cuarta opción en audiencias a la franja matinal. 'El programa de Ana Rosa' ha estrenado este lunes 8 de septiembre su nueva temporada, una semana después que sus competidores. Tras un verano en el que la mañana de Telecinco se ha hundido, el regreso de la presentadora no ha sido suficiente para mejorar las audiencias.

Recordamos que 'El programa de Ana Rosa' ha ampliado más de una hora su duración respecto a la anterior temporada tras el salto de Joaquín Prat a las tardes de Telecinco. El espacio ha pasado de terminar a las 12:15h a hacerlo a las 13:30h. En el estreno, además, la presentadora no dudó en atizar a Pedro Sánchez tan solo empezar durante su editorial.

De este modo, las audiencias no han acompañado a 'El programa de Ana Rosa', que ha sido cuarta opción de su franja. El espacio se ha conformado en su regreso a Telecinco con un 10,9% y 269.000 espectadores. Eso sí, ha subido durante la entrevista a Alberto Nuñez Feijoo a un 11,8% de cuota y 260.000 fieles.

| Mediaset

En franja de coincidencia, el liderazgo ha sido para La 1 con un 14,4% de media con 'La hora de La 1' (16,8% y 286.000) y 'Mañaneros' (13,6% y 414.000). La segunda opción eha sido para laSexta con un 11,8% con el tándem de 'Aruser@s' (17% y 350.000) y 'Al rojo vivo' (8,8% y 313.000). Como tercera opción en audiencias en coincidencia ha estado con un 11,3% Antena 3 con 'Espejo Público' (11,3% y 280.000).

Justo antes de 'El programa de Ana Rosa', de 8h a 9h, 'La mirada crítica' ha pinchado con un 7,4% y tan solo 96.000 espectadores. Después de Ana Rosa Quintana, 'Vamos a ver' tampoco ha destacado en audiencias con un 9,9% y 648.000 seguidores, aunque ha subido a un 12,1% en target comercial.

En la tarde, 'El tiempo justo' ha llegado bien con un 10,1% y 812.000 televidentes, comenzando en un 7% para conseguir picos superiores al 12%. Justo después, 'El diario de Jorge' también ha subido a un 9,1% y 639.000, mientras 'Agárrate al sillón' (7,9% y 673.000) sigue mal. En prime time, 'El precio de...' llega bien a Telecinco con un 13,1% y 781.000 fieles. Con estos resultados, Telecinco ha sido tercera en el día con un 9,5% de cuota.