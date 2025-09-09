Ana Rosa Quintana punxa en el seu retorn a Telecinco com a quarta opció en audiències
'El programa de Ana Rosa' ha estat la quarta opció en audiències amb l'estrena de la seva nova temporada a Telecinco
Males notícies per a Ana Rosa Quintana, que ha tornat com a quarta opció en audiències a la franja matinal. 'El programa d'Ana Rosa' ha estrenat aquest dilluns 8 de setembre la seva nova temporada, una setmana després que els seus competidors. Després d’un estiu en què el matí de Telecinco s’ha enfonsat, el retorn de la presentadora no ha estat suficient per millorar les audiències.
Recordem que 'El programa d'Ana Rosa' ha ampliat més d’una hora la seva durada respecte a la temporada anterior després del salt de Joaquín Prat a les tardes de Telecinco. L’espai ha passat d’acabar a les 12:15h a fer-ho a les 13:30h. En l’estrena, a més, la presentadora no va dubtar a carregar contra Pedro Sánchez només començar durant el seu editorial.
D’aquesta manera, les audiències no han acompanyat a 'El programa d'Ana Rosa', que ha estat quarta opció de la seva franja. L’espai s’ha conformat en el seu retorn a Telecinco amb un 10,9% i 269.000 espectadors. Això sí, ha pujat durant l’entrevista a Alberto Núñez Feijóo a un 11,8% de quota i 260.000 fidels.
En franja de coincidència, el lideratge ha estat per a La 1 amb un 14,4% de mitjana amb 'La hora de La 1' (16,8% i 286.000) i 'Mañaneros' (13,6% i 414.000).La segona opció ha estat per a laSexta amb un 11,8% amb el tàndem d''Aruser@s' (17% i 350.000) i 'Al rojo vivo' (8,8% i 313.000). Com a tercera opció en audiències en coincidència ha estat amb un 11,3% Antena 3 amb 'Espejo Público' (11,3% i 280.000).
Just abans d''El programa d'Ana Rosa', de 8h a 9h, 'La mirada crítica' ha punxat amb un 7,4% i només 96.000 espectadors. Després d’Ana Rosa Quintana, 'Vamos a ver' tampoc ha destacat en audiències amb un 9,9% i 648.000 seguidors, tot i que ha pujat a un 12,1% en target comercial.
A la tarda, 'El tiempo justo' ha arribat bé amb un 10,1% i 812.000 televidents, començant en un 7% per aconseguir pics superiors al 12%. Just després, 'El diario de Jorge' també ha pujat a un 9,1% i 639.000, mentre 'Agárrate al sillón' (7,9% i 673.000) segueix malament. En prime time, 'El precio de...' arriba bé a Telecinco amb un 13,1% i 781.000 fidels. Amb aquests resultats, Telecinco ha estat tercera en el dia amb un 9,5% de quota.
