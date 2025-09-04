Telecinco revela las novedades de 'El programa de Ana Rosa', con incorporaciones

El 8 de septiembre marca el regreso de 'El programa de Ana Rosa', que vuelve a ocupar su franja habitual de 9h a 13:30h. La veterana presentadora afronta un nuevo curso televisivo reforzando el equipo del matinal de Telecinco con nuevas secciones, colaboradores de prestigio y entrevistas que prometen marcar la agenda política y social.

La jornada volverá a comenzar con el editorial de Ana Rosa Quintana, seguido de "La Firma". Este espacio incorpora dos caras inéditas en el matinal: Miriam González Durántez, reconocida abogada especializada en comercio internacional, y Manuel Marín, director de Vozpópuli. Estos compartirán análisis junto a figuras ya consolidadas como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pedro J. Ramírez, Joaquín Manso y Ángela Martialay.

La política será, como cada temporada, uno de los pilares centrales de 'El programa de Ana Rosa'. Entre las novedades, destacan las incorporaciones de Macarena Olona y Esperanza Aguirre. Se suman a la tertulia junto a periodistas como Jorge Bustos, Adriana Cabezas, Cristian Campos y el propio Manuel Marín. Además, Manuel Mostaza aportará su conocimiento como experto en encuestas y tendencias sociales.

| Mediaset

A este núcleo se sumará la amplia lista de tertulianos que habitualmente forman parte del debate: Fernando Garea, Fernando Berlín, Alberto Sotillos, Eduardo Inda, Esther Esteban, Pilar Santos, Antonio Caño, María Claver, Carlos Cuesta, Estefanía Molina, Isabel San Sebastián, Ketty Garat, Rodolfo Irago, Pilar Gómez, José María Olmo, José Luis Gómez Pérez, Javier Casqueiro, Esther Palomera, Esteban Urreiztieta, Irene Tabera y Alejandro Entrambasaguas.

La cobertura de actualidad se completará con espacios de carácter más especializado. Mario Picazo analizará el tiempo y Eduardo Bolinches se centrará en economía. En el ámbito de los sucesos, Manu Marlasca reforzará la crónica diaria acompañado de un equipo multidisciplinar: periodistas como Alejandro Requeijo, Mayka Navarro o Dani Montero; el juez José Antonio Vázquez Taín; abogados penalistas como Juan Manuel Medina o Emilia Zaballos; forenses como Miguel Gaona y José Cabrera; y Toni Castejón, portavoz sindical de los Mossos d’Esquadra.

La vertiente más distendida llegará con "El Aperitivo", sección en la que desfilarán nombres conocidos de la cultura y el espectáculo como Ainhoa Arteta, Alaska, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Máximo Huerta, Antonio Rossi, Marisa Martín Blázquez o Paloma Barrientos. También participarán directores de cabeceras del corazón como Luis Pliego (Lecturas), Jorge Borrajo (Semana) y Vicente Sánchez (Diez Minutos).

El humor seguirá en manos de Carlos Latre, encargado de parodiar a los personajes más comentados del momento.

El primer invitado será Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, con quien Ana Rosa Quintana abordará las claves políticas y económicas de la rentrée. Un día después, el martes 9 de septiembre, la protagonista será Leire Díez, exmilitante socialista, que visitará el programa tras su intervención en la comisión del Senado sobre el "caso Koldo". A lo largo de la semana, se sumarán Joaquín Prat, presentador de 'El tiempo justo', y Santi Acosta, que estrenará 'El precio de...'.