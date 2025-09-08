Ana Rosa Quintana regresa a Telecinco atizando a Pedro Sánchez: 'Muy franco y maduro'

El regreso de Ana Rosa Quintana a Telecinco este lunes 8 de septiembre no ha sido un simple arranque televisivo. La presentadora volvió a ponerse al frente de 'El programa de Ana Rosa' y lo hizo con un discurso cargado de reproches hacia Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Ana Rosa Quintana abrió el espacio con un paralelismo deportivo y político que dio el tono de su intervención: "Alcaraz vuelve a ser número uno tras ganar el US Open y Pedro Sánchez sigue en Moncloa. El Gobierno retoma una legislatura consumida como el rostro del presidente. Pensaba que iba a volver relajado, porque sólo ha salido del palacio de La Mareta para posar un minuto en las cenizas de la España quemada y, después, asegurar en RTVE que le encanta conceder entrevistas tras 14 meses sin conceder una sola".

"Pensé que iba a venir descansado porque estaba tranquilo, con 40 escoltas, el litoral cerrado y rodeado de su familia.Pero no hay paz para los cansados, aunque Sánchez recuerde el lozano reflejo que lucía en el retrovisor del Peugeot en el que viajaba con tres imputados. El lustroso aspecto de Sánchez formaba parte de un cuento en el que ha pasado de mirarse en el espejo de Blancanieves a reflejar una realidad demacrada", añadía.

| Mediaset

La presentadora continuó cuestionando también la capacidad del presidente para liderar el país: "Sánchez pide un pacto de Estado para una España que no sabe gestionar, solo congestionar. Si la cara es el espejo de la legislatura, Sánchez ha vendido su alma a Pugidemont".

"Sánchez ha quedado atrapado en un país de las maravillas en el que somos la locomotora de Europa, pero cuyos trenes van a llegar tarde durante tres años. Un país en el que los jueces hacen política porque imputan a sus familiares. Para que funcione el Estado de Derecho tiene que haber Estado", añadía.

En la parte final de su editorial, la periodista se refirió a los socios parlamentarios del Gobierno y a la corrupción: "Sus socios se han convertido en un espejismo y la corrupción se sienta en su mesa. Por mucho menos llamó indecente a Rajoy. Y, faltando el respeto a millones de españoles, dice que no convoca elecciones porque las perdería".

El cierre llegó con una frase que resumió todo el tono de su intervención y marcó el arranque de la temporada televisiva. "Un presidente muy franco, y muy maduro. Menos pataletas, y más papeletas", concluyó Ana Rosa Quintana su editorial en Telecinco.