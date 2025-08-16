Las audiencias dan la peor noticia a Luján Argüelles sobre 'El rival más débil'

Malas noticias para Luján Argúelles tras las audiencias de 'El rival más débil'. Tras fracasar en el inicio del curso pasado en la noche del miércoles, Telecinco ha decidido rescatar el concurso para agosto. Sin embargo, 'El rival más débil' tampoco ha conseguido funcionar en audiencias pese a la poca competencia estival.

Recordamos que, en septiembre, el estreno de 'El rival más débil' consiguió una audiencia discreta que rondó el 6,5% de cuota de pantalla y poco más de medio millón de espectadores. A partir de ahí, el concurso fue ganando un poco de terreno en las semanas siguientes, con episodios protagonizados por políticos y humoristas, que alcanzaron un máximo cercano al 7,7%.

De este modo, 'El rival más débil' ha marcado el mismo resultado en audiencias que en su despedida al marcar un 7,7% y 456.000 espectadores este jueves 14 de agosto. El concurso, que ha sido tercera opción de su franja, está ocho décimas por debajo del resultado diario de Telecinco, que ha mediado un 8,5%. Justo antes, además, 'First Dates' también ha sido tercera opción de su franja con un 9,5% de cuota y 739.000 televidentes.

| Mediaset

Por lo que respecta a la competencia, el liderazgo en audiencias de la noche ha sido para la película "El hotel de los líos: García y García 2" con un 9,8% y 660.000 en La 1. La segunda opción ha sido para 'La Encrucijada', que ha seguido floja con un 8,4% y 581.000 en su primer capítulo, subiendo a un 9,7% y 493.000 en el segundo desde Antena 3. Finalmente, 'El Taquillazo: Juego de asesinos' (6,3% y 376.000) en laSexta ha superado al flojo 'Mis raíces', que ha marcado un flojo 4,1% y 267.000 televidentes en Cuatro.

Recordamos que 'El rival más débil' mantiene su estructura clásica, en la que ocho famosos luchan por sumar hasta 50.000 euros para una organización benéfica. La mecánica exige que el equipo responda correctamente a una cadena de ocho preguntas consecutivas en cada ronda, bajo la presión de no perder todo lo acumulado si alguno falla. En su regreso, se ha enfrentado un grupo de periodistas formado por Mayka Navarro, Jesús Álvarez, César Muñoz, Flora González, Juan Ramón Lucas, Nacho Medina, Irene Junquera y Samanta Villar.