Las audiencias dan la mejor noticia a Javier Ruiz sobre su futuro en 'Mañaneros 360'

La llegada de Javier Ruiz a 'Mañaneros 360' ha supuesto un revulsivo para el formato. Tras años en los que el liderazgo matinal se ha movido entre Telecinco y laSexta, La 1 ha conseguido gobernar gracias también a 'La hora de La 1'. No obstante, este jueves 14 de agosto, 'Mañaneros 360' ha conseguido un nuevo hito consiguiendo su segundo mejor resultado anual.

De este modo, este jueves, 'Mañaneros 360' ha liderado su franja sin rival con un estupendo 15,4% y 460.000 espectadores. Con este resultado, su segundo mejor anual, está 4,7 puntos de cuota por encima de la media diaria de La 1, que ha sido segunda con un 10,7%. Justo antes, además, 'La hora de La 1' también ha liderado con un gran 19,8% y 343.000 seguidores.

La segunda opción en audiencias ha sido para Antena 3 con 'Espejo Público' al marcar un 12,1% de cuota y 295.000 seguidores. Por su parte, Telecinco ha quedado tercera en la mañana con 'La mirada crítica' (11,2% y 208.000) y 'Vamos a ver' (10,8% y 296.000). Finalmente, laSexta con 'Al Rojo Vivo' (7,4% y 250.000) ha superado en más de dos puntos de share a 'En boca de todos' (5,3% y 161.000) en Cuatro.

| RTVE

Por lo que respecta al segundo tramo, este jueves 14 de agosto, 'Mañaneros 360' ha bajado a un 9,1% de cuota y 649.000 seguidores. El liderazgo ha sido para la imbatible 'La ruleta de la suerte' con un estratosférico 23,3% y 1.549.000, justo después de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (15,9% y 753.000). Por su parte, 'Vamos a ver más' también baja a un 9,2% y 553.000 desde Telecinco.

Cabe destacar que, más allá de la mañana, La 1 también ha conseguido liderar en la tarde gracias a sus series. 'Valle Salvaje' ha destacado con un 10,5% y 759.000 seguidores, mientras 'La Promesa' también ha gobernado con un 11,1% y 754.000. Es segunda opción de su franja 'Malas Lenguas' (8,7% y 687.000) en la sobremesa, aunque cae a tercera después de las series con un 6,4% y 404.000, al igual que 'Aquí la Tierra' (7,7% y 514.000).