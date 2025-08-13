'La Promesa' paraliza su emisión habitual con un especial dedicado a Xavi Lock

Xavi Lock se convierte en el protagonista del próximo capítulo de 'La Promesa'. Este jueves 14 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un especial de la serie de La 1. Se trata de la ficción protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Manuel lidió con la incertidumbre sobre su empresa y la ambigüedad de Leocadia, mientras observó con cierto recelo la felicidad de Toño y Enora. Vera y Lope trazaron un arriesgado plan para contactar con el hermano de ella y decidieron enviarle una carta.

Samuel volvió a generar división entre los criados y Cristóbal, pero Toño y Petra defendieron su valía con firmeza hasta el punto de que Toño le pidió al mayordomo que le acompañara al refugio. Martina recibió al barón de Valladares, que aseguró que quería hablar con ella del conflicto. Curro delató a Lorenzo ante el coronel Fuentes, desatando una cadena de acontecimientos que culminó con la detención del capitán ante la familia.

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', la vida de Curro ha cambiado por completo desde la muerte de Jana. Ahora, su principal objetivo es encontrar al asesino y hacer justicia. Para ello, ha encontrado grandes aliados dentro de palacio que están dispuestos, incluso, a arriesgar su vida por descubrir la verdad.

A pesar de la tristeza por la pérdida y la búsqueda de venganza, una joven ha conseguido robar el corazón al protagonista de este especial. Esa muchacha es Ángela, la hija de Leocadia de Figueroa. Ambos, protagonizan una historia de amor marcada por las diferencias sociales de la época, pero, al fin y al cabo, un amor real.

De tenerlo todo como señorito, a ser repudiado por su propio padre y convertido en lacayo; de desconocer todo su pasado, a buscar venganza por todo lo ocurrido... En esta entrega especial, descubrimos la evolución de Curro como personaje y cómo ha llegado a ser quien es en la ficción.