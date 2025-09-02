La 2 posa data de retorn a 'Saber i guanyar' i 'Xifres i lletres' en un nou horari
La 2 continua apostant pels seus dos grans concursos culturals i familiars a la nova temporada i prepara una nit especial per a aquest mateix dimecres 3 de setembre. Sota el lema "Aprendre jugant", l'audiència podrà gaudir de dues noves entregues de 'Saber i Guanyar' i dues més de 'Xifres i Lletres'. I a partir de dijous, continuaran les emissions regulars de cadascun d'ells en els seus horaris habituals, amb moltes novetats per reforçar el nou curs.
Recordem que, després de 28 anys en antena, 'Saber i guanyar' viurà aquesta temporada una gran renovació. Jordi Hurtado continuarà sent el presentador de l'edició de dilluns a divendres, però Rodrigo Vázquez s'incorpora com a conductor dels caps de setmana. Pilar Vázquez continuarà acompanyant Jordi Hurtado, i els dissabtes i diumenges, Núria Ramírez serà la copresentadora al costat de Rodrigo Vázquez. I sempre amb Elisenda Roca com a veu en off.
A més, 'Saber i guanyar' estrena nou decorat i nova línia gràfica. A més, l'edició de cap de setmana afegirà més tensió, amb un gir de la mecànica en què l'equip guanyador podrà eliminar temporalment un membre de l'equip contrari.
Al primer programa d'aquest dimecres, a les 22:30h, estan convidats sis concursants històrics: Víctor Castro, Manolo Romero, Òscar Díaz, David Díaz, Victòria Folgueira i Jero Hernández. Concursaran en parelles i s'enfrontaran a proves que barrejaran preguntes de coneixement general amb preguntes relacionades amb la història del concurs. També hi haurà un gest als nous programes de cap de setmana, amb Rodrigo Vázquez com a convidat especial.
Al segon programa es recupera el format habitual, amb Fer Castro, Luis Felip Blasco i Alberto Galindo com a concursants.
Pel que fa a 'Xifres i Lletres', aquest dimecres, a les 21:30h, reprèn la temporada posant en joc 22.000 euros de pot i continua comptant amb l'aval de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. El concurs cultural de reptes lingüístics i matemàtics de La 2 està presentat per Aitor Albizua, al costat dels experts David Calle i Elena Herraiz.
Cal destacar que els dos programes mantenen un gran rendiment en audiències, i fins i tot a l'estiu han gaudit d'una gran acollida. Aquest mes d'agost, 'Saber i guanyar' ha arribat a obtenir una mitjana de 429.000 espectadors i un 5,1% de quota. I 'Xifres i lletres' ha arribat fins a 526.000 espectadors i un 6,2% de quota, dues dècimes més que al juliol.
