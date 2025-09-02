Gir de 180º a la vida de Bahar després de la darrera notícia mèdica a 'Renéixer'
En el nou capítol de 'Renéixer', la Bahar s'obre amb l'Evren i li confessa que de debò l'estima
Antena 3 emet aquest dimarts 2 de setembre, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer', després de les reposicions d''El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior, Evren estava decebut amb la Bahar després d'haver-se assabentat que no sabia si casar-se amb ell. Cem estava molt il·lusionat amb la seva obra i Evren li donava suport en tot moment, però la policia va arribar al teatre per detenir-lo per un robatori just abans de l'actuació.
Timur va retreure a la Bahar que es casés amb l'Evren i tots dos van acabar discutint una altra vegada. Gülçiçek cuidava dels seus nets juntament amb el doctor Reja, però tots dos van ser sorpresos per la Bahar i la resta de la família. I és que no esperaven veure'ls junts.
'Renéixer' compta amb un elenc format perDemet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak completen el repartiment.
Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dimarts?
D'aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer', la Bahar s'obre amb l'Evren i li confessa que de veritat l'estima. A més, aquest li demana matrimoni per demostrar-li que no té dubtes i tots dos es fonen en un petó per celebrar el seu amor. A més, l'Evren confessa que en Timur li va prendre el lloc de metge en cap per un xantatge i decideix explicar-ho ara perquè en Timur ha intentat posar en problemes el seu germà Cem.
La Bahar descobreix que està embarassada i ho confessa a la seva amiga Çagla i totes dues es queden en xoc. Per la seva banda, l'Evren s'emociona moltíssim en descobrir que serà pare. Tanmateix, la Bahar sent que no és el moment, ja que no pot renunciar a la seva vida una altra vegada.
