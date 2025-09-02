La 2 pone fecha de regreso a 'Saber y ganar' y 'Cifras y letras' en un nuevo horario

La 2 sigue apostando por sus dos grandes concursos culturales y familiares en la nueva temporada y prepara una noche especial para este mismo miércoles 3 de septiembre. Bajo el lema "Aprender jugando", la audiencia podrá disfrutar de dos nuevas entregas de 'Saber y Ganar' y otras dos nuevas de 'Cifras y Letras'. Y a partir del jueves, seguirán las emisiones regulares de cada uno de ellos en sus horarios habituales, con muchas novedades para reforzar el nuevo curso.

Recordamos que, tras 28 años en antena, 'Saber y ganar' vivirá en esta temporada una gran renovación. Jordi Hurtado seguirá siendo el presentador de la edición de lunes a viernes, pero Rodrigo Vázquez se incorpora como conductor de los fines de semana. Pilar Vázquez seguirá acompañando a Jordi Hurtado, y los sábados y domingos, Núria Ramírez será la copresentadora junto a Rodrigo Vázquez. Y siempre con Elisenda Roca como voz en off.

| RTVE

Además, 'Saber y ganar' estrena nuevo decorado y nueva línea gráfica. Además, la edición de fin de semana añadirá más tensión, con un giro de la mecánica en la que el equipo ganador podrá eliminar temporalmente a un miembro del equipo contrario.

En el primer programa de este miércoles, a las 22:30h, están invitados seis concursantes históricos: Victor Castro, Manolo Romero, Óscar Díaz, David Díaz, Víctoria Folgueira y Jero Hernández. Concursarán en parejas y se enfrentarán a pruebas que mezclarán preguntas de conocimiento general con preguntas relacionadas con la historia del concurso. También habrá un guiño a los nuevos programas de fin de semana, con Rodrigo Vázquez como invitado especial.

| RTVE

En el segundo programa se recupera el formato habitual, con Fer Castro, Luis Felipe Blasco y Alberto Galindo como concursantes.

En cuanto a 'Cifras y Letras', este miércoles, a las 21:30h, retoma la temporada poniendo en juego 22.000 euros de bote y sigue contando con el aval de la Real Academia de la Lengua Española. El concurso cultural de retos lingüísticos y matemáticos de La 2 está presentado por Aitor Albizua, junto a los expertos David Calle y Elena Herraiz.

Cabe destacar que los dos programas mantienen un gran rendimiento en audiencias, e incluso en verano han gozado de una gran acogida. Este mes de agosto, 'Saber y ganar' ha llegado a obtener una media de 429.000 espectadores y un 5,1% de cuota. Y 'Cifras y letras' ha alcanzado hasta 526.000 espectadores y un 6,2% de cuota, dos décimas más que en julio.