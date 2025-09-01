Es filtra una novetat important de 'Saber i Guanyar' abans del seu retorn a La 2
'Saber i Guanyar' recupera per sorpresa un important grup d'antics concursants
Pròximament, 'Saber i guanyar' estrenarà curs a La 2 i ho farà amb un convidat molt especial: Óscar Díaz, l'últim concursant a conquerir el pot de 'Pasapalabra'. La seva presència marcarà l'inici d'una etapa renovada per al veterà concurs que presenta Jordi Hurtado. El retorn arriba després de la primera aturada d'estiu de la història, un temps en què 'Saber i guanyar' ha aprofitat per actualitzar la seva imatge.
El mític plató de Sant Cugat s'ha transformat en un espai més modern i tecnològic, a punt per rebre els espectadors després de dos mesos de reposicions. No obstant això, encara no s'ha vist aquest nou plató, tenint en compte que TVE no ha fet cap anunci oficial sobre el retorn de 'Saber i guanyar'.
Però la nova temporada de 'Saber i guanyar' no es defineix només pel canvi estètic. També estarà marcada per un relleu històric, ja que Jordi Hurtado deixarà el seu lloc a l'edició del cap de setmana a Rodrigo Vázquez. D'aquesta manera, el fins ara presentador de 'El caçador' assumirà la conducció dels programes de dissabte i diumenge, consolidant el seu vincle amb TVE.
Com a gran al·licient de l'estrena, 'Saber i guanyar' ha decidit reunir sis concursants llegendaris de la seva història. Juntament amb Óscar Díaz tornaran a les pantalles també David Díaz, Jero Hernández, Victoria Folgueira, Víctor Castro i Manolo Romero, tots ells referents per als seguidors del format. La incògnita ara és saber si aquesta reunió quedarà en una aparició puntual per celebrar l'inici de la temporada o si algun d'aquests noms podria reincorporar-se al programa amb més continuïtat.
Creat per Sergi Schaaff i dirigit actualment per Abigail Schaaf en la seva versió diària i per Anais Schaaff en la seva versió de cap de setmana, 'Saber i guanyar' s'emet de dilluns a diumenge a la sobretaula de La 2. Pilar Vázquez és la copresentadora i Elisenda Roca, la veu en off del concurs.
