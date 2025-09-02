Audiències: 'El Hormiguero' arrasa en la seva tornada i després lidera MasterChef Celebrity
'El Hormiguero' torna amb el millor inici de la seva història en audiències des d'Antena 3
'El Hormiguero' torna amb el millor inici de temporada de la seva història amb un gran 21,1% i 2.347.000 espectadors des d'Antena 3. Deixa 'First Dates' en un 8,2% i 898.000 seguidors, tot i que és el més vist del dia des de Telecinco. 'El Intermedio' torna de les vacances amb un bon 6,9% i 772.000, mentre les reposicions de 'Viajeros Cuatro' (3,7% i 416.000) cauen.
En prime time, 'MasterChef Celebrity' s'emporta el lideratge en audiències de la nit amb un fantàstic 16,4% i 958.000 telespectadors. La pel·lícula "Venganza asesina" tampoc funciona en el prime time de Telecinco amb un escàs 6,6% i 388.000. La segona opció de la nit, per tant, és per a 'Renacer' amb un estupend 12,9% i 840.000.
L'estrena de 'Territorio Pampliega' punxa amb un 4% i 303.000 seguidors a Cuatro: puja a un 5,6% en target comercial. A laSexta, la pel·lícula "Extraction" no destaca en audiències amb un 4,6% i 334.000.
'Pasapalabra' arrasa davant de 'Agárrate al sillón'
'Malas Lenguas' es manté a la sobretaula de La 1 amb un 8,6% i 720.000, mentre a La 2 puja a un 5% i 355.000. 'Y ahora Sonsoles' torna amb un estupend 11,4% i 831.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' no funciona amb un pobre 8,3% i 575.000 seguidors amb Cristina Lasvignes, mentre 'Tardear' segueix en un 8,4% i 683.000.
A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un fantàstic 14,3% i 1.240.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera en audiències amb el seu doble episodi amb un 14,4% i 985.000 i un 12,7% i 904.000. Just abans, 'Valle Salvaje' lidera amb un estupend 11,6% i 869.000 fidels des de La 1.
'Agárrate al sillón' es manté a la tarda amb un fluix 7,7% i 633.000 a Telecinco. 'Pasapalabra' segueix arrasant en audiències amb un gran 19,6% juntament amb 1.564.000 telespectadors a Antena 3. Així mateix, 'Aquí la Tierra' aconsegueix el seu millor resultat en audiències des de març amb un estupend 12,3% i 1.004.000 espectadors.
'La Hora de La 1' lidera amb un estupend 15,8% i 256.000 seguidors, igual que 'Mañaneros 360' amb un 13,8% i 422.000. 'Aruser@s' es manté a laSexta amb un estupend 13,6% i 271.000 telespectadors. 'La Mirada Crítica' (11,5% i 222.000) baixa en audiències, igual que 'Vamos a ver' (12,9% i 358.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' es manté en un 11,6% i 283.000 des d'Antena 3, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 23,3% i 1.703.000 televidents.
L'entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en el seu retorn arriba a un 13,5% i 1.487.000 espectadors a La 1: suma un 3,8% a La 2 i un 1,1% al Canal 24 Horas.
Antena 3 és líder del dilluns en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dilluns 1 de setembre amb un estupend 15,3%. La 1 amb un 12,3% és segona, mentre que Telecinco es manté en la tercera posició amb un 8,2%. Per la seva banda, laSexta amb un 6,2% aconsegueix superar Cuatro, que tanca la llista amb un 4,7%.
Aquest dilluns, més de 25,5 milions d'espectadors van veure la seva emissió preferida, cosa que suposa el 54% total de la població. Hi va haver més de 2,4 hores de mitjana de consum per espectador.
