Rosa Benito es veu obligada a demanar perdó pel que ha passat a 'MasterChef Celebrity'
Rosa Benito va estar entre les pitjor valorades del primer repte de l'estrena de 'MasterChef Celebrity'
L'inici de la desena edició de 'MasterChef Celebrity' va deixar clar que la cuina no perdona. Entre els aspirants, Rosa Benito va viure una de les nits més complicades i es va convertir en el centre de les crítiques del jurat des del primer repte.
La prova inicial, plantejada com un homenatge a les arrels de cada concursant, obligava a preparar tres aperitius amb un producte típic del seu lloc d'origen.A Rosa Benito li va tocar la gamba vermella del Mar d'Alborán, un ingredient tan preuat com difícil de dominar.
Durant la seva presentació, la col·laboradora es va mostrar confiada. Va recordar com en els anys de Yerbabuena, la finca on residia Rocío Jurado, va arribar a preparar una paella per a setanta persones i va assegurar que solia cuinar per a tota la família. Tanmateix, aquesta seguretat es va esvair tan bon punt va encendre els fogons de 'MasterChef Celebrity'.
Visiblement nerviosa, Rosa Benito va intentar justificar-se abans de la valoració del jurat: "Demano perdó. Jo m'he vist amb quatre gambots i no estic acostumada a tenir quatre gambots". La seva proposta va incloure unes empanadilles que ella mateixa va definir com "arrugades", a més d'una truita i un altre aperitiu, però cap va complir les expectatives.
El veredicte dels xefs de 'MasterChef Celebrity' va ser contundent i Pepe Rodríguez no va trobar res rescatable en el resultat: "Doncs sí, Rosa. La veritat és que força mediocres les tres elaboracions.Les empanadilles plenes de greix, la truita amb una gamba allà tirada". Al seu torn, Samantha Vallejo Nájera va incidir en la manca de gust: "Sembla que estigui tot rentat. Sense amaniment ni res".
La concursant va al·legar que s'havia "bloquejat" amb el primer repte, tot i que les seves paraules no van convèncer el jurat. El contrast va ser encara més gran en comparar-la amb Juanjo Bona i 'Torito', que van rebre els elogis de la nit per haver estat els que millor "han sabut entendre la primera prova".
En audiències, l'estrena de 'MasterChef Celebrity' ha liderat en el prime time de La 1 amb un magnífic 16,4% de quota i una mitjana de 958.000 espectadors. Més de 3,1 milions d'espectadors únics es van connectar amb l'emissió.
