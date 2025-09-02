Logo tveo.cat
Muntatge de fotos de Nancho Novo amb expressió seriosa apareix en primer pla mentre al fons es veuen diversos personatges i el títol 'Sueños de Libertad'.
L'acusació que rep Nancho Novo fa un gir de 180° a 'Sueños de Libertad' | Camara Atresmedia, tveo.cat
NOTÍCIES

L'acusació que rep Nancho Novo fa un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

En Pelayo acusa la Marta i en Damián, personatge de Nancho Novo a 'Sueños de Libertad', d’haver portat la crisi de la fàbrica al límit

per

Xavi Oller

Pelayo acusa Marta i Damián, personatge de Nancho Novo, d’haver portat la crisi de la fàbrica al límit. Aquest dimecres 3 de setembre, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d’Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d’atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', l’escàndol de la fàbrica va esclatar a la premsa el dia de l’aniversari de Begoña. A més, Marta va confessar a les noies la veritat sobre la seva relació amb Fina. Paral·lelament, la tensió entre Lluís, Lluc i Cristina va continuar augmentant i, més tard, la intervenció d’Andreu amb els treballadors va tenir conseqüències inesperades.

Mentrestant,  Irene va continuar intentant apropar-se a Digna, però alguna cosa en la seva actitud la va intrigar i el futur de Pelayo va quedar a l’aire després de la filtració a la premsa. Gema, per la seva banda, es va fixar a la cantina mentre Raül intentava retenir Gaspar. Llavors, Damián va fer un pas cap a Tasio, però no va obtenir la resposta que esperava. Finalment, Gabriel es va avançar a Andreu i va deixar Begoña sense paraules.

Don Pedro, amb expressió seriosa, està en primer pla mentre una dona de cabells foscos apareix desenfocada al fons en una habitació amb llum tènue. Captura de 'Sueños de libertad'
L'acusació que rep Nancho Novo fa un gir de 180° a 'Sueños de Libertad' | Atresmedia

Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d’estrena. La ficció diària d’Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d’1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d’espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.

Què passarà al capítol de dimecres de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad',el regal de Gabriel provoca una reacció inesperada en Begoña i Júlia. Paral·lelament, Marta segueix endavant amb el nou llançament, però la ferida per Fina continua oberta. A més, María confessa a Andreu el seu desig de ser mare, mentre Joaquim comença a notar estrany el seu germà, Tasio s’enfronta a la seva mare per la seva relació amb Damián.

Posteriorment, Gaspar pren una decisió que sorprèn Damián i Digna i Lluc decideixen mantenir en secret la veritat sobre Pere. Així mateix, Lluís comparteix amb Joaquim el que ha passat amb Cristina i rep un consell inesperat. Finalment, Pelayo acusa Damián, personatge de Nancho Novo, i Marta d’haver portat la crisi de la fàbrica al límit.

