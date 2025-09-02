L'acusació que rep Nancho Novo fa un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'
En Pelayo acusa la Marta i en Damián, personatge de Nancho Novo a 'Sueños de Libertad', d’haver portat la crisi de la fàbrica al límit
Pelayo acusa Marta i Damián, personatge de Nancho Novo, d’haver portat la crisi de la fàbrica al límit. Aquest dimecres 3 de setembre, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d’Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d’atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', l’escàndol de la fàbrica va esclatar a la premsa el dia de l’aniversari de Begoña. A més, Marta va confessar a les noies la veritat sobre la seva relació amb Fina. Paral·lelament, la tensió entre Lluís, Lluc i Cristina va continuar augmentant i, més tard, la intervenció d’Andreu amb els treballadors va tenir conseqüències inesperades.
Mentrestant, Irene va continuar intentant apropar-se a Digna, però alguna cosa en la seva actitud la va intrigar i el futur de Pelayo va quedar a l’aire després de la filtració a la premsa. Gema, per la seva banda, es va fixar a la cantina mentre Raül intentava retenir Gaspar. Llavors, Damián va fer un pas cap a Tasio, però no va obtenir la resposta que esperava. Finalment, Gabriel es va avançar a Andreu i va deixar Begoña sense paraules.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d’estrena. La ficció diària d’Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d’1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d’espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dimecres de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad',el regal de Gabriel provoca una reacció inesperada en Begoña i Júlia. Paral·lelament, Marta segueix endavant amb el nou llançament, però la ferida per Fina continua oberta. A més, María confessa a Andreu el seu desig de ser mare, mentre Joaquim comença a notar estrany el seu germà, Tasio s’enfronta a la seva mare per la seva relació amb Damián.
Posteriorment, Gaspar pren una decisió que sorprèn Damián i Digna i Lluc decideixen mantenir en secret la veritat sobre Pere. Així mateix, Lluís comparteix amb Joaquim el que ha passat amb Cristina i rep un consell inesperat. Finalment, Pelayo acusa Damián, personatge de Nancho Novo, i Marta d’haver portat la crisi de la fàbrica al límit.
Més notícies: