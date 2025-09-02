La acusación que recibe Nancho Novo da un giro de 180º a 'Sueños de Libertad'

Pelayo acusa a Marta y Damián, personaje de Nancho Novo, de haber llevado la crisis de la fábrica al límite. Este miércoles 3 de septiembre, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', el escándalo de la fábrica estalló en la prensa el día del cumpleaños de Begoña. Además, Marta les confesó a las chicas la verdad sobre su relación con Fina. Paralelamente, la tensión entre Luis, Luz y Cristina siguió en aumento y, más tarde, la intervención de Andrés con los trabajadores tuvo consecuencias inesperadas.

Mientras tanto, Irene siguió intentando acercarse a Digna, pero algo en su actitud la intrigó y el futuro de Pelayo quedó en el aire tras la filtración a la prensa. Gema, por su parte, se fijó en la cantina mientras Raúl trataba de retener a Gaspar. Entonces, Damián dio un paso hacia Tasio, pero no obtuvo la respuesta que esperaba. Finalmente, Gabriel se adelantó a Andrés y dejó a Begoña sin palabras.

| Atresmedia

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad',el regalo de Gabriel provoca una inesperada reacción en Begoña y Julia. Paralelamente, Marta sigue adelante con el nuevo lanzamiento, pero la herida por Fina sigue abierta. Además, María le confiesa a Andrés su deseo de ser madre, mientras Joaquín empieza a notar extraño a su hermano, Tasio enfrenta a su madre por su relación con Damián.

Posteriormente, Gaspar toma una decisión que sorprende a Damián y Digna y Luz deciden mantener en secreto la verdad sobre Pedro. Asimismo, Luis comparte con Joaquín lo ocurrido con Cristina y recibe un consejo inesperado. Finalmente, Pelayo acusa a Damián, personaje de Nancho Novo, y Marta de haber llevado la crisis de la fábrica al límite.