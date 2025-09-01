Oriol Tarrasón fa un gir a 'Sueños de Libertad' després del que ha passat inesperadament
Gabriel, personatge d'Oriol Tarrasón a 'Sueños de Libertad', s'avança a l'Andrés i deixa la Begoña sense paraules
Gabriel, personatge d'Oriol Tarrassón, s'avança a l'Andrés i deixa la Begoña sense paraules. Aquest dimarts 2 de setembre, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', la Gema va veure una oportunitat en la compra de la cantina, cansada de la seva feina a la botiga. L'Andrés va tornar amb esperances després de la seva trobada amb un treballador. El Gabriel i la María van xocar davant la possibilitat de signar un acord amb els demandants, però el Gabriel va moure fitxa i la premsa es va fer ressò de l'escàndol.
La Carmen i la Clàudia van rebre una carta de la Fina i l'Àngela es va presentar a casa dels De la Reina amb un propòsit clar. En Pedro va xantatjar la Digna perquè no l'abandonés, tot i que ella estava decidida a acabar la seva relació. La Digna va ser incapaç d'explicar la veritat a la Gema, mentre la Irene va confessar a la Cristina el seu penediment pel que va fer al Joaquim.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dimarts de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', l'escàndol de la fàbrica esclata a la premsa el dia de l'aniversari de la Begoña. A més, la Marta confessa a les noies la veritat sobre la seva relació amb la Fina. Paral·lelament, la tensió entre el Lluís, la Lluc i la Cristina continua augmentant i, més tard, la intervenció de l'Andrés amb els treballadors té conseqüències inesperades.
Mentrestant, la Irene continua intentant apropar-se a la Digna, però alguna cosa en la seva actitud la intriga i el futur del Pelai queda a l'aire després de la filtració a la premsa. La Gema, per la seva banda, es fixa en la cantina mentre en Raül intenta retenir en Gaspar. Llavors, en Damià fa un pas cap al Tasio, però no obté la resposta que esperava. Finalment, el Gabriel, personatge d'Oriol Tarrassón, s'avança a l'Andrés i deixa la Begoña sense paraules.
Més notícies: