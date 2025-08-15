'Tardear' actualitza l'estat de Sofía Suescun i Kiko Jiménez després d'una infidelitat
Els rumors sobre la crisi entre Sofía Suescun i Kiko Jiménez no deixen de créixer.Des que 'Tardear' va avançar que la jove hauria estat infidel al col·laborador amb l'influencer Juan Faro, la parella es troba al centre de totes les mirades. En l'última emissió del programa de Telecinco, Marisa Martín Blázquez va posar sobre la taula informació encara més contundent.
"A mi, des de llavors, el que em diuen és que la història entre Sofía i Juan ha estat real. Que Kiko s'ha assabentat de la història recentment i que per això està enfonsat. De fet, em diuen frase literal, que està enfonsat i que la Sofía tem en aquest totum revolutum perdre Kiko Jiménez", va revelar Marisa Martín Blázquez de 'Tardear'.
Però la història va donar un gir quan Verónica Dulanto va connectar en directe des de 'Tardear' amb Enrique Ulzurrun, apostat a prop de l'habitatge de Juan Faro. El reporter va introduir un nou element: "Ell diu que no té ganes de televisió, però m'apunta que tot això ve per part d'una amiga de la Sofía que podria ser el talp. I el fort és que quan li pregunto per què han tingut tanta discreció i per què ell no segueix la Sofía i ella a ell em diu que no és que no la segueixi sinó que ens tenim bloquejats. I per què s'han bloquejat? Què ha passat?"
Per a Leticia Requejo, l'explicació és clara a 'Tardear': "Segurament fa set dies que Kiko Jiménez s'assabenta d'aquesta moguda, que té tots els ingredients perquè sigui veritat. Doncs la Sofía, per recuperar en Kiko i perquè la seva relació no se'n vagi en orris, decideix tallar tot tipus de contacte i vincle amb en Juan i el primer és el bloqueig a xarxes".
Marisa Martín Blázquez va afegir que "sembla ser que hi ha hagut un pacte entre la Sofía i en Kiko que a aquesta persona se la bloquegés". Tanmateix, Belén Rodríguez va desmuntar aquesta teoria amb un matís important: "Però això no té sentit perquè en Kiko sí que el segueix". La col·laboradora va suggerir que el veritable motiu del bloqueig podria ser que la Sofía es va sentir atreta per en Juan Faro i va voler tallar tota comunicació per evitar problemes més grans.
