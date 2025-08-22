Així ha confirmat Telecinco el retorn de Valeria Mazza a 'Bailant amb les estrelles'
Valeria Mazza tornarà a presentar juntament amb Jesús Vázquez la nova temporada de 'Bailando con les estrelles'
El retorn de 'Bailando con les estrelles' ja té la segona promo oficial. Telecinco ha decidit redoblar l'aposta pel format amb un anunci molt cridaner en què els seus presentadors, Jesús Vázquez i Valeria Mazza, es converteixen en astronautes.
A l'spot, gravat amb croma i ambientat en un paisatge còsmic, tots dos apareixen baixant d'una nau espacial i es saluden: "Valeria!", "Jesús!". A partir d'aquí, comença la presentació de la model argentina, que repeteix a 'Bailando con les estrelles': "És hora que les estrelles ballin. Us proposo un viatge al centre de l'escenari, al centre de totes les mirades".
El relleu el pren Jesús Vázquez amb una picada d'ullet a l'esperit del concurs: "Aquí són més importants les lleis del ritme que les lleis de la física". I la seva companya remata amb una frase que defineix el nivell d'exigència: "La perfecció té el seu preu, i aquí es ve a brillar". El tancament arriba a duo, convocant el públic: "Benvinguts a l'espectacle més brillant de la televisió, benvinguts a 'Bailando con les estrelles'".
El retorn de 'Bailando con les estrelles' arriba amb una combinació explosiva de perfils: des de veterans de l'entreteniment fins a cares noves de l'univers influencer. La primera a ser a boca de tothom des de fa mesos va ser Bárbara Rey, però va ser Pepe Navarro qui va confirmar la seva pròpia participació, juntament també amb la de la vedet. A partir d'aquí, els noms han anat apareixent en cascada, com el de Anabel Pantoja, segons va recollir 'Ni que fuéramos tentacles'.
D'altra banda, diversos mitjans ja donen per fet el fitxatge d'altres concursants. 'Bailando con les estrelles' comptarà amb diversos cantants relacionats, a més, amb 'Operación Triunfo', com Manu Tenorio, Jorge González o Nerea Rodríguez. A ells s'hi sumen els actors Blanca Romero, Nona Sobo ('Entrevías') o Iago García ('Acacias 38' i 'Amar en temps revolts').
També formaran part del càsting Matías Roure, el cambrer argentí de 'First Dates' o la humorista Sara Escudero. Així com la influencer Tania Medina, coneguda pel seu pas per 'La isla de las tentaciones' i 'Supervivientes'. I, finalment, Aless Gibaja, influencer i rostre de realities com 'GH VIP'.
Més notícies: