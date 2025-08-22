El canvi important de Telecinco que afecta directament l'emissió de 'De Divendres'
Telecinco fa canvis en el prime time de divendres després de les males audiències de la reposició de 'De Divendres'
La nit de divendres s'ha convertit en un autèntic maldecap per a Telecinco. Amb 'De Viernes' reduït a refregits i en caiguda lliure d'audiència durant l'agost, Mediaset ha decidit moure fitxa. A partir d'aquest 22 d'agost, 'First Dates' amb Carlos Sobera passarà a emetre's també els divendres, de 22:00h a 23:30h, just abans de la reposició de 'De Viernes'.
L'aposta no és casual, ja que 'First Dates' s'ha consolidat com l'única oferta capaç de mantenir a flotació l'access prime time de Telecinco durant l'estiu. El dating show ha arribat fins i tot a superar el 10% de quota en jornades recents, tant amb estrenes com amb reposicions. Mentre gairebé tota la programació del canal s'enfonsa, l'espai de cites s'ha convertit en el veritable salvavides de la graella.
El contrast amb les audiències de 'De Viernes' resulta evident. La seva primera reposició, l'1 d'agost, encara va aconseguir un 10,1% i 618.000 espectadors, tot i que una setmana després va caure al 8,6% i 507.000. Més preocupant va ser el resultat de la tercera reposició, el passat 15 d'agost, que se va desplomar fins al 6,3% i amb prou feines 374.000 seguidors.
Amb una tendència així, Telecinco no podia seguir immòbil. L'incorporació de 'First Dates' a la nit dels divendres busca insuflar aire fresc a una franja debilitada i, de passada, guanyar temps mentre la cadena decideix què fer amb el seu prime time.
Resta per veure si el moviment és puntual o l'inici d'una nova estratègia. Si la cita extra dels divendres funciona, no seria gens descabellat que Mediaset es plantegés estendre el format també al cap de setmana, com ja passava a Cuatro. I és que, actualment, les pel·lícules del dissabte i '¡Allà tu!' el diumenge tampoc estan donant la talla.
Cal destacar que actualment 'First Dates' està emetent reposicions després d'unes primeres setmanes de nous programes a Telecinco. No obstant això, la idea inicial és que el dating show torni a Cuatro amb l'inici de la nova temporada televisiva. Serà previsiblement quan arribi 'Supervivientes All Stars' el pròxim 4 de setembre quan 'First Dates' arrenqui les seves noves emissions al canal secundari.
