El nou moviment de Telecinco el cap de setmana que afecta 'Agafa't a la butaca'
Telecinco provarà sort amb 'Agafa't a la cadira' el cap de setmana, però fora de la tarda
La franja matinal de Telecinco en dissabte i diumenge viu un terratrèmol constant.En menys d’un mes, la cadena de Mediaset ha provat fins a quatre opcions diferents sense aconseguir que cap es consolidi. Després de l’adeu de 'Socialité', el canal ha anat improvisant amb reposicions d’'Universo Calleja', el fallit 'El gran show' i passis de 'Got Talent', però les audiències no han acompanyat.
Ara, Mediaset aposta per un doble moviment. De manera immediata,Telecinco prepara el salt d’un altre dels formats de la seva graella al migdia del cap de setmana. Tanmateix, el canal ja prepara per al setembre un nou projecte que agafarà el relleu de 'Socialité'.
I és que la successió de proves reflecteix la situació crítica que travessa la cadena en aquesta franja.'Socialité' va marxar amb un 6,9% de quota, 'Universo Calleja' no va passar del 6,6%, 'El gran show' es va enfonsar en un 4,6% i les reposicions de 'Got Talent' amb prou feines van arribar a un 5,6%.
D’aquesta manera, des d’aquest dissabte, 23 d’agost,'Agárrate al sillón' prendrà el relleu a la franja del migdia. El concurs s’emetrà en tres entregues consecutives entre les 12:00h i les 15:00h. Amb això, la cadena buscamillorar les dades d’arrossegament cap a Informativos Telecinco, que la setmana passada amb prou feines va superar el 6% de quota amb menys de mig milió d’espectadors.
Per tant, a les 08:40h començaran les reposicions de 'Got Talent', per donar pas a les 11:10h a 'Más que coches'. Just després serà el torn d’'Agárrate al sillón', a partir de les 12h. La decisió implica eliminar la segona reposició de 'Got Talent',que no va aconseguir destacar després de substituir 'El gran show'.
Mentrestant, Mediaset ultima juntament amb Cuarzo Producciones ('Supervivientes', 'La isla de las tentaciones')un nou espai en directe titulat '¡Vaya fama!'.El programa, que encara no té data confirmada, es presenta com un magazín irreverent i amb humor àcid sobre la vida dels famosos. Comptarà amb reportatges, connexions i un equip de col·laboradors que protagonitzaran l’espectacle des del plató.
