Así ha confirmado Telecinco el regreso de Valeria Mazza a 'Bailando con las estrellas'

El regreso de 'Bailando con las estrellas' ya tiene segunda promo oficial. Telecinco ha decidido redoblar la apuesta por el formato con un anuncio muy llamativo en el que sus presentadores, Jesús Vázquez y Valeria Mazza, se convierten en astronautas.

En el spot, grabado con croma y ambientado en un paisaje cósmico, los dos aparecen descendiendo de una nave espacial y se saludan: "¡Valeria!", "¡Jesús!". A partir de ahí, comienza la presentación de la modelo argentina, que repite en 'Bailando con las Estrellas': "Es hora de que las estrellas bailen. Les propongo un viaje al centro del escenario, al centro de todas las miradas".

El relevo lo toma Jesús Vázquez con un guiño al espíritu del concurso: "Aquí son más importantes las leyes del ritmo que las leyes de la física". Y su compañera remata con una frase que define el nivel de exigencia: "La perfección tiene su precio, y aquí se viene a brillar". El cierre llega a dúo, convocando al público: "Bienvenidos al espectáculo más brillante de la televisión, bienvenidos a 'Bailando con las estrellas'".

El regreso de 'Bailando con las Estrellas' llega con una combinación explosiva de perfiles: desde veteranos del entretenimiento hasta nuevas caras del universo influencer. La primera en estar en boca de todos desde hace meses fue Bárbara Rey, pero fue Pepe Navarro quien confirmó su propia participación, junto a también la de la vedette. A partir de ahí, los nombres han ido apareciendo en cascada, como el de Anabel Pantoja, según recogió 'Ni que fuéramos tentáculos'.

| Mediaset

Por otro lado, varios medios ya dan por hecho el fichaje de otros concursantes. 'Bailando con las Estrellas' contará con varios cantantes relacionados, además, con 'Operación Triunfo', como Manu Tenorio, Jorge González o Nerea Rodríguez. A ellos se suman los actores Blanca Romero, Nona Sobo ('Entrevías') o Iago García ('Acacias 38' y 'Amar en tiempos revueltos').

También formarán parte del casting Matías Roure, el camarero argentino de 'First Dates' o la humorista Sara Escudero. Así como la influencer Tania Medina, conocida por su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. Y, finalmente, Aless Gibaja, influencer y rostro de realities como 'GH VIP'.