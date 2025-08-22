De la cocreadora de 'Machos Alfa': TVE llança les primeres imatges de 'Sense Gluten'
'Sense Gluten' és la nova comèdia de La 1 que s'estrenarà molt aviat en prime time
Primeres imatges de 'Sin Gluten', la nova comèdia de la cocreadora de 'Machos Alfa' i guionista de 'La que se avecina' que arribarà molt aviat a La 1. Protagonitzada per Diego Martín, és una sèrie àgil, fresca i gamberra. La seva acció transcorre en una escola de cuina i aborda amb humor temes com la redempció, la inclusió social i les segones oportunitats.
'Sin Gluten' està produïda per Onza en associació amb RTVE i Prime Video i creada per Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo i Germán Aparicio. A més, reuneix un elenc coral que inclou Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta i Antonio Resines, amb la col·laboració especial de Marta Fernández Muro i Fernando Tejero. Així com nous talents com Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana i Tadeo Masó.
Una història intergeneracional on els fogons es converteixen en escenari de transformació personal. Diego Martín interpreta un xef caigut en desgràcia per culpa de la seva addicció a l'alcohol que haurà de reinventar-se com a professor en un centre de formació per a persones en risc d'exclusió social. A través de les seves classes, els personatges descobriran no només els secrets de la cuina, sinó també els ingredients necessaris per reconstruir les seves vides.
D'aquesta manera, Ricardo (Diego Martín) torna a l'escola on va aprendre tot el que sap sobre cuina. Allà es troba amb alguns personatges ben esbojarrats, com Fred (Adam Jezierski), Jacinto (Antonio Resines), Yoel (Daniel Triana), Luis (Tadeo Masó), Javier (Lucas Miramón), Amina (Najwa Khliwa) o Candela (Paula Muriana), que faran d'aquest nou curs tota una experiència per al famós xef.
'Sin Gluten' combina humor, amor, tendresa i diversitat d'edats i cultures, aporta frescor i aspira a captar nous públics. Les seves trames divertides mostren perfils que podem trobar a la vida quotidiana: una representació de la societat en què vivim amb una gran diversitat de cultures i edats.
La sèrie compta amb Araceli Álvarez de Sotomayor, Vicente Villanueva i Fernando García-Ruiz a la direcció, José María Irisarri, Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica i Araceli Álvarez de Sotomayor a la producció executiva i amb Fernando López Puig com a productor delegat de RTVE. Onil Ganguly és el director de producció; Jesús Valera, el director de fotografia; Héctor Bertrand, el director d'art; i Juana Martínez, la directora de càsting.
