La confessió de Julen Katzy que ningú no esperava escoltar a 'Valle Salvaje'
Leonardo, personatge de Julen Katzy, acaba confessant-li a la seva mare el seu secret més gran
Leonardo, personatge de Julen Katzy, acaba confessant a la seva mare el seu secret més gran. Aquest divendres 29 d’agost, a les 17.20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de ‘Valle Salvaje’ a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.
Recordem que, en el capítol anterior de ‘Valle Salvaje’, José Luis va prohibir a l’Alejo i la Mercedes assistir al funeral d’en Julio, que es va celebrar a la Casa Gran. A més, el duc va culpar de tot a qui no en tenia la responsabilitat. Ningú va entendre què havia passat i l’Úrsula va guardar en secret el seu pla, que havia acabat intencionadament amb la vida d’en Julio.
D’altra banda, doña Amanda va anunciar que abandonaria ‘Valle Salvaje’. Pel que fa al Francisco, el jove va intentar guanyar punts amb la Pepa a costa de la feina d’en Martín. Però aquest joc d’interessos va amenaçar de trencar l’amistat entre els dos nois.
En audiències, durant el mes de juliol, ‘Valle Salvaje’ va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder entre joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de divendres de ‘Valle Salvaje’?
Al nou capítol de ‘Valle Salvaje’, el duc rep una gran acusació contra el seu nom. I és que José Luis té massa fronts oberts i les raons podrien estar lligades a més d’una venjança pendent.
Amanda comparteix un moment especial amb Leonardo i, tot i que l’actitud de la Bàrbara està canviant, la seva mare encara té dubtes sobre si és la dona adequada per a ell. Tem que el caràcter de la Bàrbara li pugui portar més dolor que felicitat. No obstant això, Leonardo, personatge de Julen Katzy, acaba confessant a la seva mare que va colpejar violentament en don Hernando.
