Lara Siscar s’acomiada per sorpresa d’‘Informe Semanal’, que es queda sense presentadora
Segueixen els canvis en els formats informatius de TVE i l'últim afectat és 'Informe Semanal'. De manera sorprenent, Lara Siscar, la seva presentadora des de març de 2024, ha anunciat la seva marxa. Un moviment que no havia estat anunciat per la Corporació i que deixa 'Informe Semanal' sense presentador.
"Així acomiadem el programa d'avui. Permeteu-me que aprofiti per donar la benvinguda a una nova etapa que està a punt de començar. Ha estat un honor formar part d'un programa històric i d'una audiència exigent. 'Informe Semanal' us espera dissabte vinent, no hi falteu, fins la propera", va dir Lara Siscar aquest dissabte 30 d'agost.
Cal destacar que Lara Siscar també s'acomiadarà del Telediario Cap de Setmana després de sis anys com a presentadora. A partir del proper dissabte 6 de setembre començarà una nova etapa amb Marc Sala i Lourdes Maldonado, deixant fora també Igor Gómez. Tanmateix, tot apuntava que Lara Siscar es mantindria al capdavant d''Informe Semanal'.
No obstant això, després d'aquest comiat, es desconeix el futur d''Informe Semanal'. No seria descartable que Marc Sala o Lourdes Maldonado siguin els encarregats d'agafar les regnes del format històric de TVE. Tanmateix, a només una setmana dels canvis, tot és una incògnita.
D'aquesta manera, dilluns 1 de setembre començarà la nova temporada dels Telediarios de TVE. La gran novetat serà l'arribada de Pepa Bueno a la segona edició, amb una entrevista en directe a Pedro Sánchez el mateix dia de l'estrena. Aquest dia també s'incorporarà a primera hora Lorena Baeza al matinal juntament amb Àlex Barreiro.
Per la seva banda, Alejandra Herranz continuarà al capdavant del Telediario 1, tot i que ja ha reprès la seva feina després de les vacances. Finalment, dissabte 6 de setembre serà el torn de l'estrena del Telediario Cap de Setmana de la mà de Marc Sala i Lourdes Maldonado. Es desconeix el futur de les cares que han format part dels informatius durant aquesta etapa que acaba, com Lara Siscar, Igor Gómez, Marina Ribel, Luis Guilera o Sirún Demirjián.
