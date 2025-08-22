Ana Rosa Quintana ja té data per al seu retorn als matins de Telecinco
Ana Rosa Quintana obrirà el curs a Telecinco amb el seu retorn als matins
Telecinco ja ha posat dia i hora al retorn d'Ana Rosa Quintana després de les seves vacances d'estiu. La periodista va abandonar la franja matinal de la cadena el passat mes de juliol i ha estat fora durant els últims dos mesos. Unes setmanes en què el matí de Telecinco ha caigut en audiències, movent-se al voltant del 10/11% de quota de pantalla.
D'aquesta manera, segons ha publicat en exclusiva FormulaTV, la periodista reprendrà les regnes d'El programa de AR el proper dilluns 8 de setembre a les 9:00h. Una data que coincideix amb l'inici del curs escolar i amb diverses novetats a la franja matinal.
La vint-i-unena temporada de 'El programa de Ana Rosa' arriba amb un format ampliat: quatre hores i mitja de directe que ocuparan el tram de 9:00h a 13:30h. Aquesta versió estesa reforça el bloc matinal de Mediaset, que estrenarà una nova graella des de primera hora. 'La mirada crítica', amb Ana Terradillos, obrirà la jornada entre les 8:00h i les 9:00h, i després prendrà el relleu Ana Rosa Quintana.
El bloc es completarà amb 'Vamos a ver', de 13:30h a 15:00h, sota el comandament en solitari de Patricia Pardo. La periodista es queda al programa, que redueix més d'una hora la seva durada, després del trasllat de Joaquín Prat a les tardes.
Aquest moviment suposa un redisseny estratègic en una de les franges més disputades de la televisió. Ana Rosa Quintana competirà amb el final de 'La hora de La 1' i amb 'Mañaneros 360' a TVE, a més de coincidir de ple amb 'Espejo público' a Antena 3. Durant dues hores, a més, tindrà al davant 'Aruser@s', que s'ha consolidat com a líder a laSexta.
En audiències, 'El programa de Ana Rosa'va tancar la vintena temporada del seu programa amb un 14% i 320.000 espectadors, superant Antena 3 (13,3%) i La 1 (12,6%). Tot i això, el lideratge matinal ha canviat durant l'estiu, passant als programes de TVE especialment des de l'arribada de Javier Ruiz.
