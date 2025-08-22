'Valle Salvaje' anuncia un punt d'inflexió en les seves trames amb el tancament de temporada
'Valle Salvaje' tanca la seva segona temporada a TVE amb un gir important en les seves trames
‘Valle Salvaje’ ha posat tota la carn a la graella a la recta final de la seva segona temporada. L’últim capítol va deixar els espectadors amb la respiració continguda. L’Adriana, després d’anys d’enganys, va descobrir que el clan dels Gálvez no només va desposseir el seu pare de ‘Valle Salvaje’, sinó que a més el va eliminar per sempre.
Davant del senyor José Luis Gálvez, no va dubtar a llançar-li una acusació que ho canvia tot: "Vostès el van assassinar. I faré l’impossible perquè tothom sàpiga que els Gálvez d’Aguirre són uns assassins i no tenen absolutament res". Aquell enfrontament ha estat l’esclat més gran fins ara i arriba just en el moment decisiu.
I és que, dimarts 26 d’agost, a les 17.25h, s’emetrà l’últim episodi de la segona temporada de la sèrie diària. TVE ja ho avança amb un avís que ha encès totes les alarmes: "Algú brinda per última vegada a ‘Valle Salvaje’... dimarts 26 d’agost, a les 17.25h".
L’avanç llançat per la cadena no deixa lloc a dubtes: la tragèdia s’acosta. A les imatges es veu l’Úrsula, enfonsada després del rebuig d’en Rafael, advertint que "en Rafael i l’Adriana estan destinats a estar separats". La Victòria, en paral·lel, apunta directament contra l’heroïna de la història: "L’Adriana és ara la nostra pitjor enemiga".
El mateix José Luis, cada cop més acorralat, arriba fins i tot a bufetejar l’Atanasi, l’aliat inesperat de l’Adriana en la seva recerca de la veritat. Però la clau sembla estar en el pla de l’Úrsula, que s’ofereix per donar "un toc especial" a una copa de vi, i després apareix brindant amb l’Adriana i en Rafael. Tot fa pensar en un enverinament, tot i que el vídeo, fidel a l’estratègia de la sèrie, es guarda l’última carta.
En audiències, durant el mes de juliol, ‘Valle Salvaje’ va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
