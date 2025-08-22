Gerra d'aigua freda per a Manuel Regueiro després dels esdeveniments a 'La Promesa'
Alonso, personatge de Manuel Regueiro, s'ha mostrat abatut després del que ha passat a 'La Promesa'
L'últim capítol de 'La Promesa' va deixar els espectadors sense alè. La inesperada detenció de Lorenzo, executada en ple esmorzar per un grup de militars, va sacsejar el palau. Ningú va poder reaccionar davant d'una escena així: el capità de la Mata va ser arrestat sense previ avís i conduït a la justícia militar.
Aquest esdeveniment va desfermar un terratrèmol emocional en Alonso, personatge de Manuel Regueiro a 'La Promesa'. No va trigar a enfonsar-se en reconèixer davant de Curro els seus propis errors: "Soc un fracàs total i absolut". Les seves paraules van reflectir un estat d'abatiment profund, molt lluny de la imatge de fortalesa amb què sempre havia intentat sostenir la seva família.
Lluny d'ocultar el seu dolor, Alonso, personatge de Manuel Regueiro, va obrir el seu cor i va compartir l'amargor de no sentir-se capaç de sostenir tot allò que va construir a la seva joventut. "Quan era jove, m'imaginava com seria la meva vida, la meva família, aquesta finca... Ja veus en què ha acabat tot...", explicava.
Ni les paraules de suport de Curro a 'La Promesa' van aconseguir aturar la cascada de retrets que el marquès es dirigia a si mateix. Va recordar amb pesar tragèdies que el van marcar: "També hi ha la mort de Tomás, de Jana, d'Eugenia, la ruïna d'aquesta finca de la qual em va haver de salvar Leocadia...". Fins i tot va assumir part de la culpa en el que va passar amb Lorenzo: "Vivia sota el meu sostre, hauria d'haver estat més atent, però no ho vaig estar".
"He permès que la meva família s'enfonsi davant dels meus nassos i jo no he fet res per evitar-ho. No mereixo paraules de consol i menys les teves després de com m'he portat amb tu. T'he girat l'esquena, he renegat del meu propi fill per quedar bé amb la Cort. Em mereixo tot el que m'està passant...", sentenciava Alonso, personatge de Manuel Regueiro a 'La Promesa'.
Tot i que Curro va intentar fer-li veure que encara hi havia esperança, el marquès va deixar clar que la seva ferida és massa profunda: "Cap paraula de consol pot canviar-ho". En aquell instant, Alonso, personatge de Manuel Regueiro, va expressar el seu desig de quedar-se sol, de trobar en la solitud la claredat que tant necessita.
