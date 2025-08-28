Antena 3 sorprèn i posa data d’estrena a ‘Joc de pilotes’ el dia menys pensat
El concurs de Juanra Bonet, 'Joc de pilotes', ja té data d'estrena a Antena 3
Antena 3 posa data d'estrena a la seva primera aposta pel nou curs televisiu: 'Juego de pelotas'. Es tracta d'un nou concurs per al prime time, adaptació d'un format d'èxit holandès, que arriba a Espanya presentat per Juanra Bonet. De manera inesperada, Antena 3 torna a apostar pel dimecres per als concursos i el proper 3 de setembre serà l'estrena de 'Juego de pelotas'.
'Juego de pelotas' enfronta cervells contra boles combinant un programa de preguntes d'alt risc amb una competició física a gran escala. Cada episodi presenta dos grups que competeixen per un premi en metàl·lic en una "batalla de boles".
Cal destacar que a 'Juego de pelotas' hi haurà concursants anònims, però també famosos. A les promos hem pogut veure Melody, Angy Fernández, El Monaguillo, Blas Cantó, Susi Caramelo, Agustín Jiménez i David Fernández.
Aturats en una plataforma alta sobre una piscina, tots han de treballar junts mentre s'enfronten a un qüestionari d'opció múltiple. Cada resposta s'assigna a un lloc amb una bola gegant col·locada darrere d'aquest. Si s'escull la resposta correcta, la bola roda cap avall i s'atura just abans de xocar amb el jugador.
Si hi ha una resposta incorrecta, la bola enorme els llança sense pietat a la piscina de sota. Com més jugadors perd cada equip, més difícils es tornen les preguntes. Tanmateix, com més temps aguanten, més diners acumulen, fins que un equip arriba a la ronda final per jugar pel gran premi.
Aquest format original de Talpa Studios ha estat adquirit per Atresmedia TV. La gravació amb Juanra Bonet va tenir lloc al hub de Talpa Studios als Països Baixos i està produït en col·laboració amb Warner Bros. ITVP Espanya. Després de la seva estrena a Holanda, on ja ha tingut dues temporades, el format 'The Quiz with Balls' fins i tot ha fet el salt a l'altra banda de l'Atlàntic. El concurs també s'ha adaptat als Estats Units a FOX amb una gran acollida per part del públic.
