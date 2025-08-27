La sorprenent llista d'invitats d'El Hormiguero per obrir temporada a Antena 3
'El Hormiguero' rebrà Joaquín Sánchez i Bertín Osborne entre els seus primers convidats de la temporada
Dilluns vinent 1 de setembre comença a Antena 3 una nova etapa d'‘El Hormiguero’. L'espai conduït per Pablo Motos arribarà aquest curs a la seva vintena temporada a televisió, la quinzena consecutiva a la cadena d'Atresmedia. I, com és habitual, ho farà amb una primera setmana plena de noms coneguts.
Durant l'estiu, ‘El Hormiguero’ ja havia deixat entreveure algunes pistes: la seva tradicional pel·lícula d'inici i la foto que cada any comparteix Motos amb Juan, Damián i Marron. Faltava, però, el més esperat: els primers convidats que passaran pel plató de 7 y Acción. Una llista que ja ha estat confirmada oficialment per Antena 3:
- Dilluns 1 de setembre: Bertín Osborne i Sergio Ramos
- Dimarts 2 de setembre: Joaquín Sánchez i Susana Saborido
- Dimecres 3 de setembre: Arturo Pérez-Reverte
- Dijous 4 de setembre: Ester Expósito
L'estrena de temporada d'‘El Hormiguero’ no podria ser més cridanera. L'estranya parella formada per Bertín Osborne i Sergio Ramos serà l'encarregada d'inaugurar la temporada, sense que de moment s'hagi desvetllat el motiu de la seva visita conjunta.
Dimarts agafarà el relleu Joaquín Sánchez, que hi acudirà amb la seva dona Susana Saborido. La parella presentarà la nova temporada d'‘Emparejados’, format que serà protagonista aquesta mateixa setmana al FesTVal de Vitòria.
A partir de dimecres, ‘El Hormiguero’ recuperarà la dinàmica habitual amb un sol entrevistat per nit. Primer amb la visita de l'escriptor i periodista Arturo Pérez-Reverte i després, per tancar la setmana, amb l'actriu Ester Expósito, que posarà el fermall a l'inici de curs televisiu.
Recordem que l'espai d'Antena 3 va liderar en el 70% d'ocasions durant la temporada, tot i que la dada va ascendir a un espectacular 85% si parlem de 2025. De fet, va finalitzar el curs amb una mitjana d'un 15,3% de quota de pantalla, aconseguint ser el programa més vist del dia fins a 90 vegades en aquest curs. Cada nit, van passar per ‘El Hormiguero’ una mitjana de 4,6 milions de contactes, assolint una mitjana de 2 milions d'espectadors, coronant-se líder absolut de la nit i el programa més vist de la televisió.
