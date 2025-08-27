Les paraules de María Patiño sobre Lydia Lozano a la nova promo de 'No som ningú'
María Patiño, Belén Esteban i Kiko Matamoros protagonitzen la nova promoció de 'No som ningú'
'No som ningú' ha llançat una nova promo amb els seus principals protagonistes abans de la seva estrena el proper 1 de setembre. El nou programa de Ten i Canal Quickie escalfa l'estrena amb les primeres paraules de María Patiño, Belén Esteban i Kiko Matamoros. Una promo en què assenyalen Lydia Lozano i Chelo García-Cortés, que són les dues grans absències d'aquest nou projecte.
"María, t'has assabentat que Lydia Lozano no vol venir amb nosaltres?", pregunta Belén Esteban a la nova promo de 'No som ningú'. "Que no vol venir? Això segur que és perquè està negociant amb la cadena del davant", deixa anar María Patiño. "A la Lydia la volen allà? On la posaran? Amb Calleja?", es pregunta Belén Esteban.
"No és l'única que ens deixa tirats", sentencia també María Patiño. "La Chelo està molt calladeta, com sempre", diu Kiko Matamoros, confirmant la sortida de García-Cortés, que és la segona baixa de 'No som ningú', també juntament amb Javi de Hoyos. "La que està callada és la Lydia i no em vull escalfar", afegeix Belén Esteban. "Com se'n vagi a l'altre costat i no ens n'assabentem per ella, que es prepari", conclou María Patiño la promo de 'No som ningú'.
Recordem que 'No som ningú' començarà cada dia a les 15.30h. Recuperen l'horari de 'Ni que fuéramos', que també començava les emissions a aquesta hora. Tanmateix, és una incògnita l'hora de finalització del format, tot i que tot apunta que s'allargarà fins cap a les 20h.
D'aquesta manera, Belén Esteban i Kiko Matamoros lideraran l'equip de col·laboradors de 'No som ningú'. A més, es mantindran Marta Riesco, Alberto Guzmán, Arnau Martínez, Anna Gurguí i Carolina Sobe, la majoria de l'última etapa de 'Tentáculos'.
Cal destacar que el retorn dels col·laboradors de 'La família de la tele' no és una sorpresa per als seguidors de Ten. En les últimes emissions de 'Tentáculos', ja es va jugar, obrint enquestes, amb la seva futura tornada a partir de setembre. Unes entregues en què també es va confirmar la continuïtat del format diari, que no serà 'Ni que fuéramos', ni 'Tentáculos'.
Més notícies: