'Aruser@s' es revoluciona amb una versió de cap de setmana amb nou presentador

'Aruser@s' torna al cap de setmana, però a la franja matinal, amb Hans Arús com a presentador
'Aruser@s' torna dilluns vinent, 25 d’agost, més gran que mai.Amb Alfonso Arús al capdavant del programa líder dels matins, l’equip més matiner es posa en marxa per traslladar als espectadors la millor i més experimentada fórmula d’actualitat, humor, informació i entreteniment.
Com a gran novetat, l’equip d’'Aruser@s' vol continuar entretenint els espectadors també el cap de setmana. Per això, aquesta temporada obrirà una nova finestra els dissabtes i els diumenges de 9:00h a 11:00h amb 'Aruser@s Weekend' a partir del 6 de setembre. Amb Hans Arús al capdavant d’aquesta nova edició, el programa repassarà el millor de la setmana i comptarà amb material inèdit i seccions pròpies.
'Aruser@s' obre el seu vuitè curs després d’haver aconseguit un estil únic amb el qual ha assolit el lideratge matinal per tercera temporada consecutiva. Amb un 16,8% de quota de pantalla mitjana, el programa de laSexta va mantenir la temporada passada una mitjana de 365.000 espectadors i més d’un milió d’espectadors únics cada dia. Es va acomiadar amb un lideratge sòlid i aconseguint un avantatge de +3,8 punts sobre el principal canal del seu competidor privat i de +3,5 punts respecte a la cadena pública.
Dins dels seus majors lideratges destaca el target comercial, on puja fins al 20,6%, així com entre els espectadors de 35 a 44 anys (18%), de 45 a 54 (22,5%) i de 55 a 64 anys (21,1%). Dins de les dades extraordinàries que ha aconseguit cada dia a la setena temporada, destaquen els màxims assolits el 14 d’octubre de 2024 amb un 21% de quota i el programa més vist amb 486.000 espectadors el 19 de març de 2025.
Amb un enfocament fresc i proper, 'Aruser@s' s’ha consolidat com un dels grans referents de la televisió matinal. Alfonso Arús al capdavant del programa, juntament amb Angie Cárdenas a la producció executiva, compta amb un equip principal format per Patricia Benítez, Marc Redondo, Tatiana Arús, Alba Gutiérrez, Arthur Arús, Rocío Cano, Hans Arús, Marc Llobet i Elizabeth López, encarregats d’obrir cada jornada televisiva amb continguts que connecten amb l’espectador.
A aquest equip s’hi suma un selecte grup de col·laboradors com Paula del Fraile, Christian Calcerrada, Elizabeth López, David Broc, Òscar Broc, Andrés Guerra, Sebastián Maspons, María Moya, Cris Dalmau, Javier Ricou i Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’, que enriqueix el programa amb anàlisi, divulgació i un segell propi que reforça la seva identitat.
