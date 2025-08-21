'Aruser@s' se revoluciona con una versión en el fin de semana con nuevo presentador

'Aruser@s' regresa el próximo lunes, 25 agosto, más a lo grande que nunca. Con Alfonso Arús al frente del programa líder de las mañanas, el equipo más madrugador se pone en marcha para trasladar a los espectadores la mejor y más experimentada fórmula de actualidad, humor, información y entretenimiento.

Como gran novedad, el equipo de 'Aruser@s' quiere seguir entreteniendo a los espectadores también en fin de semana. Por eso, esta temporada abrirá una nueva ventana los sábados y los domingos de 9:00h a 11:00h con 'Aruser@s Weekend' a partir del 6 de septiembre. Con Hans Arús al frente de esta nueva edición, el programa repasará lo mejor de la semana y contará con material inédito y secciones propias.

'Aruser@s' abre su octavo curso tras haber conseguido un estilo único con el que ha conseguido el liderazgo matinal por tercera temporada consecutiva. Con un 16,8% de cuota de pantalla media, el programa de laSexta mantuvo la pasada temporada una media 365.000 espectadores y más de un millón de espectadores únicos cada día. Se despidió con un sólido liderazgo y logrando una ventaja de +3,8 puntos del principal canal de su competidor privado y en +3,5 puntos a la cadena pública.

| Atresmedia

Entre sus mayores liderazgos destaca el target comercial, donde asciende al 20,6%, así como entre los espectadores de 35 a 44 años (18%), de 45 a 54 (22,5%) y de 55 a 64 años (21,1%). Dentro de los extraordinarios datos que ha conseguido cada día en la séptima temporada, destacan los máximos conseguidos el 14 de octubre de 2024 con un 21% de cuota y el programa más visto con 486.000 espectadores el 19 de marzo de 2025.

Con un enfoque fresco y cercano, 'Aruser@s' se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la televisión matinal. Alfonso Arús al frente del programa, junto a Angie Cárdenas en la producción ejecutiva, cuenta con equipo principal formado por Patricia Benítez, Marc Redondo, Tatiana Arús, Alba Gutiérrez, Arthur Arús, Rocío Cano, Hans Arús, Marc Llobet y Elizabeth López, encargados de abrir cada jornada televisiva con contenidos que conectan con el espectador.

A este equipo se suma un selecto grupo de colaboradores como Paula del Fraile, Christian Calcerrada, Elizabeth López, David Broc, Óscar Broc, Andrés Guerra, Sebastián Maspons, María Moya, Cris Dalmau, Javier Ricou y Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’, que enriquece el programa con análisis, divulgación y un sello propio que refuerza su identidad.