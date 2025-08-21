Primeres paraules de Lydia Lozano després de rebutjar tornar a Ten amb María Patiño
Lydia Lozano ha rebutjat participar a 'No som ningú', el nou programa de Ten amb María Patiño i Belén Esteban
El retorn dels rostres més populars de la crònica social a Ten ja és un fet. Després de la cancel·lació de 'La família de la tele' i els dubtes sobre la seva continuïtat a TVE, María Patiño, Belén Esteban i Kiko Matamoros han trobat acomodament en un nou programa que portarà per títol 'No som ningú'. A ells s'hi sumaran Kiko Hernández i Marta Riesco, en un intent de recuperar la química televisiva que durant anys va mantenir enganxada l'audiència.
Però en aquesta tornada hi ha una absència que ha sorprès tant companys com espectadors. I és que, després de gairebé dues dècades lligada a l'equip,Lydia Lozano no formarà part d'aquest nou projecte. La periodista ha rebutjat l'oferta del programa de Ten, marcant un punt d'inflexió en la seva trajectòria.
En conversa amb Bluper, Lydia Lozano va explicar els motius que l'han portada a la decisió, deixant clar que no es tractava de pressions externes ni de diferències amb el grup. "He decidit aturar, sense pressió i sense pressa, canviar d'aires", ha assegurat la col·laboradora. Amb aquestes paraules, la periodista posa fre a una carrera marcada per la intensitat de la televisió diària.
La seva sortida del projecte obre ara interrogants sobre quin serà el seu següent pas. Després del final de 'Sálvame' i 'Ni que fuéramos', Lydia Lozano va buscar reinventar-se amb 'La família de la tele' a RTVE, tot i que el recorregut del format va ser breu. Per això, el seu futur immediat es presenta envoltat d'incògnites.
Entre les hipòtesis que circulen en el sector hi ha el seu possible retorn a TVE, on podria encaixar en programes d'entreteniment com 'D Corazón'. Tanmateix, en el passat Lydia Lozano ha deixat clar que no li agrada treballar el cap de setmana. Ja va estar de col·laboradora a 'Mañaneros', tot i que la secció dedicada a la crònica social va desaparèixer el passat mes d'abril.
Una altra via seria un moviment cap a Antena 3, cadena en la qual manté llaços amb periodistes com Gema López i Pilar Vidal. A més, en els últims temps s'ha rumorejat el possible retorn dels col·laboradors de 'Sálvame' a Telecinco. Ara, el canal prepara dos nous programes que necessitaran col·laboradors: el magazín de tarda amb Joaquín Prat i '¡Vaya Fama!' el cap de setmana.
