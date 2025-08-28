El FesTVal distingeix Ana María Bordas amb el darrer Premi Joan Ramon Mainat de 2025
Ana María Bordas és una de les guardonades amb el Premi Joan Ramon Mainat del FesTVal el 2025
Ana María Bordas, actual directora de Producció de Continguts de RTVE, aconsegueix el darrer Premi Joan Ramon Mainat 2025 del FesTVal. El Festival de Televisió de Vitòria-Gasteiz premia la veterana directiva "per encarnar una carrera professional impecable, marcada pel lideratge, la innovació, el servei públic i la seva rellevància internacional".
Des del FesTVal es reconeixen no només els seus èxits i la seva trajectòria, sinó també l'impacte profund que ha tingut en la projecció de la televisió pública espanyola. A més, va ser la primera dona a dirigir RNE a Catalunya, evidenciant la seva capacitat de lideratge i el seu paper trencador com a dona en alts càrrecs dins la Corporació.
Actualment, Ana María Bordas és directora de Producció de Continguts de RTVE, on supervisa les àrees d'entreteniment, magatzems diaris, societat i cultura, programació infantil i juvenil i nous formats. Un càrrec que compaginarà durant els dos pròxims anys amb el de presidenta del Grup de Referència de la UER per a Eurovisió. És un càrrec que suposa supervisar, aprovar i prendre decisions clau sobre l'organització i desenvolupament del certamen musical més rellevant d'Europa.
En aquest àmbit, Ana María Bordas ha estat cap de la delegació espanyola d'Eurovisió des de 2017. A més, és membre del grup directiu d'Eurovisió Junior des de 2021 demostrant el seu paper fonamental en l'estratègia de RTVE als festivals de la UER. Va ser, a més, la productora executiva de la darrera edició d'Eurovisió Junior celebrada a Madrid el 2024.
Ana María Bordas compta amb una àmplia trajectòria a RTVE on va ingressar el 1984. Des de llavors ha estat editora de notícies, cap d'informatius i corresponsal de RNE a Washington. A més, ha ocupat diversos càrrecs directius a RNE i TVE durant més de 20 anys com a directora de La 2, directora de Programació i directora del Centre de Producció de Catalunya.
D'aquesta manera, Ana María Bordas s'uneix a la llista de guardonats amb el Joan Ramon Mainat 2025 del FesTVal de Vitòria. De moment ja han estat anunciats Risto Mejide, Vicente Vallés i Klaudio Landa.
