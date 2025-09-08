La decisió de Roser Tapias que marca un abans i un després a 'Sueños de Libertad'
María, personatge de Roser Tapias a 'Sueños de Libertad', busca una treva amb Begoña a casa
La María, personatge de Roser Tapias, busca una treva amb la Begoña a casa. Aquest dimarts 9 de setembre, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', en Joaquín no trobava el valor per explicar-li a en Luis la veritat sobre en Pedro. En Pedro i la Digna van xocar per la confessió a en Joaquín, mentre la Cristina indagava sobre la malaltia d'en Pedro i s'esbravava amb la Claudia, i la Irene va confirmar el pitjor sobre el seu germà i es debatia entre el perdó i la distància.
Una inspecció sanitària va complicar encara més la crisi de l'empresa, per la qual cosa en Pedro i en Damián es van veure obligats a unir forces. En Damián va buscar suport en la Manuela després del seu enfrontament amb en Tasio, i en Gabriel va animar la María a insistir en l'adopció abans que fos tard. Mentrestant, l'Andrés, personatge de Dani Tatay, va començar a veure la manipulació de la María sobre la Julia.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dimarts de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad',en Damián demana a l'Ángela que es quedi per ajudar-lo amb en Tasio. En Joaquín, per la seva banda, confronta la Irene, mentre la Marta i en Pelayo intenten que en Miguel Ángel Vaca mediï amb la inspecció, sense èxit. A més, en Luis s'adona que la incomoditat amb la Cristina i la Luz s'ha de resoldre.
Aleshores, la Digna reviu sentiments amb en Damián, però li amaga la veritat sobre en Pedro, qui descobreix que la Digna ha estat amb en Damián. Posteriorment, la María demana ajuda a en don Agustín per convèncer l'Andrés d'adoptar. Així mateix, en Luis confessa a la Luz que la Cristina el va besar i la María busca una treva amb la Begoña a casa.
