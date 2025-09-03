Logo tveo.cat
Primer pla d’Ana Fernández amb expressió seriosa al costat d’un cartell promocional de la sèrie ‘Sueños de Libertad’ on apareixen dues persones més i el títol en lletres daurades.
La confessió d'Ana Fernández que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad' | Camara Atresmedia, tveo.cat
La confessió d'Ana Fernández que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'

Digna, personatge d'Ana Fernández a 'Sueños de Libertad', s'enfonsa amb Joaquín i li revela una veritat

per

Xavi Oller

Digna, personatge d'Ana Fernández, s'enfonsa amb Joaquín i li revela una veritat. Aquest dijous 4 de setembre, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', el regal de Gabriel va provocar una reacció inesperada en Begoña i Julia. Paral·lelament, Marta va continuar endavant amb el nou llançament, però la ferida per Fina va continuar oberta. A més, María va confessar a l'Andrés el seu desig de ser mare, mentre Joaquín va començar a notar estrany el seu germà, i Tasio va enfrontar la seva mare per la seva relació amb Damián.

Posteriorment, Gaspar va prendre una decisió que va sorprendre Damián i Digna i Luz van decidir mantenir en secret la veritat sobre en Pedro. Així mateix, en Lluís va compartir amb en Joaquín el que va passar amb la Cristina i va rebre un consell inesperat. Finalment, en Pelayo va acusar en Damián, personatge de Nancho Novo, i la Marta d'haver portat la crisi de la fàbrica al límit.

Dues persones amb expressió seriosa i abrics d’hivern, que són l’Oriol Tarrasón i la Natalia Sánchez, estan dretes davant d’un edifici de maó i pedra amb finestres fosques.
La confessió d'Ana Fernández que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad' | Atresmedia, tveo.cat

Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.

Què passarà al capítol de dijous de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', en Gabriel i la Begoña es desperten més units que mai, mentre en Damián sorprèn la Manuela amb la notícia d'en Gaspar. Després, en Pedro torna a la fàbrica amb la Digna, però en Joaquín presencia quelcom inquietant. A més, la crisi de l'empresa continua creixent mentre en Tasio accepta la invitació dels De la Reina i la Digna enfronta la Irene pel seu silenci i en Joaquín comença a sospitar.

La Manuela, per la seva banda, intenta evitar que en Gaspar se'n vagi, però la seva petició no té efecte. Posteriorment, la Marta i la Carmen celebren l'èxit de la seva proposta, mentre la Gema i en Joaquín comencen a lligar caps sobre en Pedro i la Digna. Finalment, la Digna, personatge d'Ana Fernández, s'enfonsa amb en Joaquín i li revela una veritat impossible d'ignorar.

