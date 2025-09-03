La confessió d'Ana Fernández que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'
Digna, personatge d'Ana Fernández a 'Sueños de Libertad', s'enfonsa amb Joaquín i li revela una veritat
Digna, personatge d'Ana Fernández, s'enfonsa amb Joaquín i li revela una veritat. Aquest dijous 4 de setembre, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', el regal de Gabriel va provocar una reacció inesperada en Begoña i Julia. Paral·lelament, Marta va continuar endavant amb el nou llançament, però la ferida per Fina va continuar oberta. A més, María va confessar a l'Andrés el seu desig de ser mare, mentre Joaquín va començar a notar estrany el seu germà, i Tasio va enfrontar la seva mare per la seva relació amb Damián.
Posteriorment, Gaspar va prendre una decisió que va sorprendre Damián i Digna i Luz van decidir mantenir en secret la veritat sobre en Pedro. Així mateix, en Lluís va compartir amb en Joaquín el que va passar amb la Cristina i va rebre un consell inesperat. Finalment, en Pelayo va acusar en Damián, personatge de Nancho Novo, i la Marta d'haver portat la crisi de la fàbrica al límit.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dijous de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', en Gabriel i la Begoña es desperten més units que mai, mentre en Damián sorprèn la Manuela amb la notícia d'en Gaspar. Després, en Pedro torna a la fàbrica amb la Digna, però en Joaquín presencia quelcom inquietant. A més, la crisi de l'empresa continua creixent mentre en Tasio accepta la invitació dels De la Reina i la Digna enfronta la Irene pel seu silenci i en Joaquín comença a sospitar.
La Manuela, per la seva banda, intenta evitar que en Gaspar se'n vagi, però la seva petició no té efecte. Posteriorment, la Marta i la Carmen celebren l'èxit de la seva proposta, mentre la Gema i en Joaquín comencen a lligar caps sobre en Pedro i la Digna. Finalment, la Digna, personatge d'Ana Fernández, s'enfonsa amb en Joaquín i li revela una veritat impossible d'ignorar.
