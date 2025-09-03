Audiències: 'El Hormiguero' triomfa i fa que 'Renacer' lideri contra 'Dog House'
'Agafa't a la butaca' continua sense destacar en audiències a la tarda contra 'Pasapalabra'
'El Hormiguero' arrasa de nou en audiències en el seu segon dia de la temporada amb un 18,5% i 2.021.000 espectadors. Deixa com a segona opció 'First Dates' (8,7% i 918.000), que puja a Telecinco i supera 'Viaje al Centro de la Tele' (5,3% i 777.000) de TVE. La tercera posició de l'access prime time és per a 'El Intermedio' (7,1% i 777.000), que puja a laSexta contra 'Viajeros Cuatro' (4,3% i 467.000).
'Dog House' es manté en audiències a La 1 com a segona opció amb un 9,4% i 687.000 televidents. La sèrie turca 'Renacer' governa la nit amb un 12% i 836.000 fidels a Antena 3. La pel·lícula "Vaya Vacaciones" marca un just 9% i 535.000 espectadors des de Telecinco: frega l'11% entre el públic femení.
Per la seva banda, 'Código 10' torna a Cuatro amb un bon 6,2% i 362.000 telespectadors. 'El Taquillazo: Torrente 5' aconsegueix un 5,9% i 405.000.
'Pasapalabra' arrasa a la tarda contra 'Agárrate al sillón'
'Malas Lenguas' en el seu segon tram puja a un 8,1% i 545.000 i a La 2 signa un 3,4% i 229.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera en audiències amb un 11,9% i 828.000 espectadors: lidera entre les dones amb un 12,6%. 'El Diario de Jorge' es manté en un escàs 8,5% i 555.000 espectadors, mentre 'Tardear' es conforma amb un 9% i 703.000 seguidors. Per la seva banda, La Vuelta funciona a La 1 amb un 11,5% i 965.000.
A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un fantàstic 14,3% i 1.218.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un estupend 14,2% i 931.000 des de La 1. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté en audiències amb un 11,2% de share i 806.000 espectadors.
'Agárrate al sillón' baixa també a un pobre 7,3% i 582.000 seguidors a Telecinco. Per la seva banda, 'Pasapalabra' arrasa en audiències amb un gran 20,2% i 1.579.000 fidels. A més, 'Aquí la Tierra' puja a un 10,3% i 831.000 espectadors.
'La Hora de La 1' segueix líder amb un estupend 15,9% i 265.000 seguidors, igual que 'Mañaneros 360' amb un 12,5% i 361.000. 'La Mirada Crítica' (10,8% i 209.000) es manté fluix en audiències, igual que 'Vamos a ver' (11,1% i 292.000), que puja a un 16% entre el públic femení. Per la seva banda, 'Espejo Público' segueix correcte en audiències amb un 11,5% i 263.000, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,8% i 1.622.000 fidels des d'Antena 3.
Antena 3 lidera el dimarts en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimarts 2 de setembre amb un 14,7% de share. La 1 aconsegueix la segona posició amb un estupend 10,4%, mentre Telecinco es queda en un 8,3% com a tercera. laSexta amb un 6,6% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5%.
Més notícies: