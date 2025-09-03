La confesión de Ana Fernández que da un giro de 180º a 'Sueños de Libertad'

Digna, personaje de Ana Fernández, se derrumba con Joaquín y le revela una verdad. Este jueves 4 de septiembre, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', el regalo de Gabriel provocó una inesperada reacción en Begoña y Julia. Paralelamente, Marta siguió adelante con el nuevo lanzamiento, pero la herida por Fina siguió abierta. Además, María le confesó a Andrés su deseo de ser madre, mientras Joaquín empezó a notar extraño a su hermano, y Tasio enfrentó a su madre por su relación con Damián.

Posteriormente, Gaspar tomó una decisión que sorprendió a Damián y Digna y Luz decidieron mantener en secreto la verdad sobre Pedro. Asimismo, Luis compartió con Joaquín lo ocurrido con Cristina y recibió un consejo inesperado. Finalmente, Pelayo acusó a Damián, personaje de Nancho Novo, y a Marta de haber llevado la crisis de la fábrica al límite.

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Gabriel y Begoña despiertan más unidos que nunca, mientras Damián sorprende a Manuela con la noticia de Gaspar. Después, don Pedro regresa a la fábrica con Digna, pero Joaquín presencia algo inquietante. Además, la crisis de la empresa sigue creciendo mientras Tasio acepta la invitación de los De la Reina y Digna enfrenta a Irene por su silencio y Joaquín empieza a sospechar.

Manuela, por su parte, intenta evitar que Gaspar se vaya, pero su petición no surte efecto. Posteriormente, Marta y Carmen celebran el éxito de su propuesta, mientras Gema y Joaquín empiezan a atar cabos sobre don Pedro y Digna. Finalmente, Digna, personaje de Ana Fernández, se derrumba con Joaquín y le revela una verdad imposible de ignorar.