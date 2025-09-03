Juanra Bonet ('Juego de pelotas'): 'És inevitable sentir un moment de por'
Entrevista a Juanra Bonet davant l'estrena del concurs 'Joc de Pilotes' a Antena 3
Antena 3 continua apostant pels concursos i obre el curs televisiu amb 'Juego de Pelotas' amb Juanra Bonet. Es tracta d’un nou format en què els concursants han d’escollir la resposta correcta a una pregunta entre una sèrie d’opcions. Si es col·loquen a l’opció incorrecta, seran llançats per una gran bola a una piscina.
Davant l’estrena de 'Juego de Pelotas', aquest dimecres 3 de setembre, parlem amb Juanra Bonet. En una entrevista exclusiva per a TVeo, el presentador revela tots els detalls d’aquest nou concurs.
Què té 'Juego de Pelotas' de diferent respecte a altres concursos?
Un dels protagonistes més importants és el plató, que és espectacular, i el fa visualment diferent. És una aposta que ofereix imatges molt potents: una piscina enorme, uns tobogans, unes rampes gegantines. És espectacular. I després té aquesta barreja de preguntes ràpides que cal contestar a l’instant, llegir entre opcions, i al mateix temps aquesta tensió que està a punt de passar alguna cosa, alguna cosa amb conseqüències per als concursants.
És un format amb nivell de dificultat o es pot jugar fàcilment?
Cal saber les respostes correctes, però també col·locar-se a la rampa adequada. Saber quines són incorrectes no és cap ximpleria. Amb una resposta incorrecta pots fallar. És a dir, cal saber, encara que no té una corba de dificultat tancada: la primera pregunta pot ser molt difícil i l’última més senzilla.
Hi ha hagut moments de tensió en el moment en què queien les boles?
Absolutament tots han passat per això. Fins i tot jo, en una sessió de fotos amb tot just uns focus i mig plató apagat, notava la tensió. Em deien “somriu” i jo pensava: tinc darrere la bola i la rampa. És inevitable sentir aquest moment de por. Però és divertit, com una muntanya russa: saps que no et passarà res, però la por i la tensió existeixen igualment.
I aquesta tensió també es converteix en comèdia, oi?
És clar, aquest moment es pot allargar diversos segons. A televisió ens agrada jugar una mica amb la crueltat quan hi ha una bomba, unes rampes o una bola gegant a punt de caure.
Tu t’has atrevit a provar i que la bola et tiri?
No puc avançar res...
'Juego de Pelotas' és una adaptació internacional. Has vist alguna altra versió o prefereixes no saber-ne res?
M’agrada veure-les, crec que és l’adequat. En aquest cas jo vaig veure la dels Estats Units. Veus una mica les posicions per empapar-te de com funciona.
Són millors els concursants famosos o els anònims?
Crec que valen tots dos. Amb els famosos, que són amb qui vam començar a l’estrena, ens ho vam passar molt bé perquè tenim cantants contra còmics. És molt divertit i, a més, mai els hem vist en una situació tan límit: davant d’una piscina, en un tobogan amb una bola gegant que els pot colpejar. I amb els anònims també, és clar: dos equips diferents a cada programa, amb les seves històries, vincles i dinàmiques de grup. Això genera identificació amb els espectadors i a més hi ha en joc els diners que puguin guanyar.
A qui t’agradaria veure en una propera edició de famosos de 'Juego de Pelotas'?
M’encantaria que n’hi hagués una amb presentadors d’informatius contra presentadors de magazines. Per exemple, veure Matías Prats, Brasero i companyia i a l’altre costat Sonsoles i Griso. Seria increïble.
Com valores que 'Juego de Pelotas' s’emeti el dimecres tenint en compte que Antena 3 en els últims temps ha apostat pels concursos més en dissabte?
Hem tingut concursos en dimecres, si no recordo malament, com 'El 1%'. També els dimarts a laSexta hi va haver '¿Quién quiere ser millonario?'. Crec que el dimecres també és un bon dia. El dissabte estava més recent amb 'Atrapa un millón' o '¡Salta!', però en dimecres sempre hi ha hagut bon entreteniment.
Els dissabtes els formats poden començar a les 22h, però els dimecres ho farà a les 23h, després de 'El Hormiguero'. No creus que és molt tard per a un concurs?
Crec que no. Veient l’èxit de 'El 1%' o de 'Mask Singer', no crec que sigui determinant. Pot funcionar perfectament.
El teu últim projecte va ser 'Traitors', justament els dimecres, que no va acabar de destacar en audiències. Com vius els resultats?
Els visc amb il·lusió i alegria quan surten bé, i amb tristesa quan no funcionen. Però al final fem programes d’entreteniment, no estem canviant el món.
Què tens ara entre mans? Què veurem de Juanra Bonet després de 'Juegos de Pelotas'?
La meva memòria RAM limitada no em permet pensar més enllà. Ara mateix només estic concentrat en 'Juegos de Pelotas'. No tinc més gigues disponibles a la memòria, per dir-ho així.
Més notícies: